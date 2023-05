News Rudy Zerbi attacca violentemente Maria De Filippi | Dietro le quinte scoppia il caos Di Ambra Ferri - 8

Rudy Zerbi non si trattiene e va contro la padrona di casa di Amici. La regina indiscussa di Mediaset incassa brutte parole.

Conosciuto per essere uno dei coach più severi di Amici, Rudy Zerbi insieme ad Alessandra Celentano forma una coppia molto temuta del talent show di Maria De Filippi.

Si sa, lui ama dire sempre la sua opinione senza filtrare ciò che pensa. Ecco perché, a volte, secondo l’opinione di molti esagera. Succede spesso che le persone prese di mira da Rudy, soprattutto se giovanissimi, ci rimangano molto male.

Questa volta gli è decisamente sfuggita la situazione di mano, visto che ha detto parole velenose nei confronti della parola di casa.

Rudy Zerbi prende di mira Maria De Filippi

Rudy Zerbi non sa trattenere i suoi giudizi infuocati, soprattutto al serale di Amici. Durante l’ultima edizione, per esempio, non apprezzava Wax, ecco perché non si è trattenuto dal fargli numerose critiche. “Ha l’innegabile dote di rendere uguali tutte le canzoni che canta”, ha detto, ferendo il ragazzo.

I severi giudizi di Rudy sono arrivati fino a Maria De Filippi: in una delle numerose lettere scritte durante il serale, ha dato dei “privilegiati” a tutti, compresa lei. Non c’è dubbio che Rudy lo abbia detto ironicamente, per divertire, ma alcuni pensando che in quella affermazione ci sia un fondo di verità. Certo lo ha detto scherzando, anche perché sa di esserlo lui per primo.

Rudy Zerbi: gli esordi ad Amici

Sappiamo quanto i due siano uniti e quanto Rudy sia grato a Maria per averlo scoperto e preso sotto la sua ala. In occasione di un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini nel suo Un caffè, ha ripercorso gli esordi della sua carriera, piena di alti e bassi: “A 30 anni sono diventato presidente e amministratore delegato della Sony. Ero giovane, avevo potere, soldi e avviato a una vita straordinaria. Un giorno dall’America mi hanno chiamato e parlato della fusione aziendale e mi hanno detto di non aver più bisogno di me.

Mi hanno licenziato. In quel momento mi sono trovato senza un lavoro a neanche 40 anni con 3 figli, con una vita davanti. Non sapevo cosa fare. […] andavo ad Amici come presidente della Sony e la prima cosa che ho fatto è stata chiamare Maria per informarla della notizia e l’ho ringraziata. Lei mi ha detto di essersi trovata bene e che gli piaceva come lavoravo e mi ha detto di andare a lavorare da lei”. Insomma, Rudy è ben consapevole di essere un privilegiato per aver incontrato una professionista come la De Filippi e per aver avuto l’opportunità di brillare.