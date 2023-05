News Fabio Fazio, vi ricordate chi lo ha aiutato agli esordi? Deve tutto a lei | FOTO Di Ambra Ferri - 11

Con l’annuncio dell’abbandono di Fabio Fazio alla Rai riaffiorano i ricordi dei suoi esordi. E voi vi ricordate come tutto è iniziato?

È uno dei conduttori più stimati di sempre e non c’è dubbio che la sua assenza si farà sentire per i telespettatori della Rai. Sarà difficile trovare qualcuno in grado d sostituire il grande Fabio Fazio, che si trasferirà a TvNove.

La notizia ha amareggiato molti italiani, che speravano che questo momento non arrivasse mai. Ciononostante, non è stata del tutto inaspettata: da tempo, infatti, si parlava di un possibile addio e dopo mesi di silenzio e trattative Fabio Fazio ha preso la sua decisione.

Sbarcherà presto su TvNove portandosi dietro la sua compagna di viaggio, Luciana Littizzetto. Ma voi ricordate com’era agli esordi il noto conduttore? Riavvolgiamo il nastro per ripercorrere la sua storia.

Fabio Fazio: il debutto in televisione

La capacità che l’ha distinto dagli altri è quella di saper mixare cultura, informazione e divertimento. Nel salotto di Fabio Fazio sono passati i maggiori personaggi della scena internazionale, da Papa Francesco a Lady Gaga. Chiunque si trovasse in Italia, non poteva non passare da Fazio.

Forse non tutti ricorderanno che agli esordi il conduttore ha potuto contare sul supporto di un’icona dello spettacolo: stiamo parlando di Raffaella Carrà, che subito aveva visto in lui un grande potenziale e lo aiutò a coltivare il suo talento. Lei, conduttrice e showgirl versatile ed eclettica ci aveva visto lungo, riconoscendo in lui delle qualità davvero rare.

Un nuovo inizio per Fabio Fazio

Fazio deve moltissimo alla Carrà: infatti, quando debuttò in Pronto Raffaella? era giovanissimo, ma nonostante fosse inesperto, riuscì a conquistare il cuore di tutti gli italiani. Da lì, la sua carriera fu tutta in discesa grazie al suo immenso talento. Quando poteva, ospitava sempre la Carrà nel suo studio Rai: a lei deve moltissimo e le sarà per sempre grato. Ecco perché ha sofferto moltissimo per la morte della sua collega e amica che porta sempre nel cuore.

Ora Fazio inizierà un nuovo capitolo della sua carriera lavorativa su TvNove: libero da vincoli, si sentirà libero di esprimere tutto il suo talento, spaziando tra gli argomenti più disparati. Sarà un salto nel vuoto, ma sicuramente andrà bene perché – oltre ad avere al suo fianco un’altra bionda del cuore, Luciana Littizzetto – il pubblico della Rai non lo abbandonerà e lo seguirà fino al suo nuovo canale. Non ci resta che attendere e scoprire tutte le novità che presenterà in scia a questo grande cambiamento.