Il segno zodiacale più raro al mondo è… | Siete delle persone speciali

Sapete qual è il segno zodiacale più raro al mondo? In pochissimi lo sanno e non è affatto facile da indovinare.

L’astrologia ci dice tante cose riguardo la nostra personalità: i segni zodiacali descrivono minuziosamente il nostro modo di vedere il mondo, di reagire e di vivere le situazioni. Ogni segno ha caratteristiche ben precise e conoscerle può essere un bel vantaggio.

Tutti vorrebbero sapersi approcciare alla perfezione con gli altri, sia per risultare fin da subito simpatici sia, in alcuni casi, per ottenere qualcosa in cambio. Saper prendere le persone per il verso giusto è una capacità che non hanno tutti, ma l’oroscopo può darci una mano: conoscendo le caratteristiche di un segno e le sue inclinazioni si parte con una marcia in più.

I segni zodiacali non sono distribuiti equamente tra la popolazione: ci sono alcuni segni che sono più comuni di altri e di conseguenza altri più rari. Sapete qual è il segno meno diffuso in assoluto? La risposta potrebbe stupirvi.

Vi diamo qualche indizio: si tratta di un segno d’aria ed è un segno maschile. La sua qualità è Fissa, il suo colore è blu e la sua pietra portafortuna è lo zaffiro. In lui vive un’irrefrenabile voglia di libertà. Avete capito di che segno si tratta?

Il segno zodiacale più raro

Questo segno ha molte qualità positive: è estroverso, indipendente, amorevole, ma in alcune situazioni può diventare imprevedibile e difficile da gestire. Chi è nato sotto questo segno può sentirsi davvero una “persona speciale”, perché è il segno meno diffuso. Allora, ci siete arrivati? Stiamo parlando proprio di lui: l’Acquario.

L’Acquario è caratterizzato anche da un forte desiderio di solitudine: ci sono alcuni periodi in cui i nati sotto questo segno hanno bisogno di rimanere soli con se stessi. Se preso dal verso sbagliato, questo segno può diventare permaloso e persino cattivo: è difficile fargli mantenere la calma e la razionalità.

Perché accade?

Come mai questo segno è così raro? La diffusione dei segni dipende ovviamente dai periodi più comuni di concepimento intorno al mondo. In Italia la maggior parte delle persone è nata nel periodo estivo e autunnale, e i segni che vanno per la maggiore sono la Bilancia, il Leone e la Vergine.

Per nascere sotto il segno dell’Acquario un bambino deve essere concepito intorno a marzo, che è uno dei mesi dove ci sono meno concepimenti, in media, in tutto il mondo. Per questo il segno è meno diffuso di altri che invece corrispondono a periodi di concepimento più comuni. Se siete nati sotto questo segno siete davvero delle persone speciali!