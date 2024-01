Riscaldamento, se usi questo trucco non paghi quasi nulla: si convertono tutti | Al caldo con le tasche piene

Adesso fa davvero freddo e in molti italiani non possono permettersi di alzare troppo il riscaldamento, ma con questo trucco non te ne devi preoccupare.

Dopo un’estate che sembrava infinita, è arrivato l’inverno e con esso il freddo. Questo comporta nuove spese per gli italiani, già messi a tappeto dall’inflazione e il carovita.

A causa di questi due fattori che incidono sulle tasche di tutti noi, diventa sempre più difficile arrivare a fine mese con qualche risparmio da parte.

Oggi più che mai le persone si ingegnano per cercare di risparmiare qualche euro: c’è chi fa qualche lavatrice in meno a settimana, chi accende poco la luce. Ci sono persone che si sono proposte per fare un nuovo lavoro per riuscire a coprire le spese mensili.

Insomma, ognuno di noi nel suo piccolo sta facendo qualche sacrificio. Tuttavia, il carovita tocca anche le bollette, che sono sempre più alte. Ecco perché alcuni italiani tengono i riscaldamenti bassissimi, se non addirittura spenti. Il motivo è sempre lo stesso: risparmiare a fine mese. Oggi, però, abbiamo una buona notizia: con il trucco che stiamo per svelarvi, non dovrete più patire il freddo.

Come risparmiare sulle bollette

Esiste un modo per riscaldare la propria casa senza spendere troppo a fine mese: attraverso questo metodo il vostro appartamento si trasformerà in un accogliente nido e i costi delle bollette caleranno. Potrete stare al cado senza ricevere spiacevoli sorprese a fine mese. Chi ha scoperto questo trucchetto ora non può farne più a meno.

La chiave per risparmiare a fine mese è la pompa di calore, che non utilizza combustibili fossili, bensì energia rinnovabile, quindi gratuita. Questa tecnologia innovativa vi permetterà di risparmiare soldi sulle bollette con poche e semplici mosse.

I vantaggi delle pompe di calore

È importante sapere che in commercio sono disponibili diverse tipologie di pompe di calore: esiste quella ad aria-aria, che trasferisce l’aria esterna e interna per riscaldare o rinfrescare l’ambiente. Un’ottima soluzione sia per i mesi estivi che per quelli invernali. Ci sono le pompe di calore aria-acqua, che trasferisce l’aria esterna all’acqua dell’impianto. Esistono inoltre le pompe di calore che usano l’energia termica dell’acqua falda, chiamate acqua-acqua, e infine quelle geotermiche, che prendono l’energia proveniente dal suolo.

Se volete risparmiare a fine mese, abbandonate le stufette e affidatevi alle pompe di calore, una tecnologia innovativa che permette di riscaldare gli ambienti con poche spese. Moltissimi italiani lo hanno già fatto: basta pensare che nel report annuale dell’ European Heat Pump Association si stima un aumento delle vendite del 33,8%.