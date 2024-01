Maria De Filippi, si è fidanzata con lei: è di una bellezza assurda | Si mostrano in pubblico

Maria De Filippi si è mostrata in pubblico con la nuova fidanzata, lei è bellissima, i fan sono impazziti di gioia dopo il commento.

La corona di regina della televisione italiana non può che spettare a Maria De Filippi. La conduttrice e autrice televisiva non solo ha una lunghissima carriera alle spalle, ma sono ormai anni che siede alla vetta degli ascolti e che porta avanti sempre più progetti amati dagli italiani anche dopo decine e decine di edizioni.

Questo semplice fatto ci dice che Maria De Filippi è non solo brava a gestire un programma vincente, ma anzitutto a renderlo e mantenerlo tale nel corso degli anni, rinnovandolo ma senza stravolgere i fattori principali. Fra i programmi più celebri da lei condotti troviamo Uomini e Donne, Amici e, ovviamente, C’è posta per te.

Quest’ultimo è un programma di genere reality in cui un “mittente” spedisce un messaggio ad un “destinatario” attraverso i “postini” di C’è posta per te, solitamente per ricollegarsi a parenti, amori o amici perduti da tempo. Il destinatario viene quindi convocato in studio senza sapere nulla del mittente, salvo poi decidere se accettare l’incontro o meno.

Proprio durante una delle ultime puntate di C’è posta per te – ora alla ventisettesima edizione – Maria De Filippi si è mostrata in compagnia della bellissima ragazza, commentando con le fatidiche parole: “È fidanzata con me, che ci vogliamo fa’?”. Il pubblico era in visibilio.

La fiamma di De Filippi

Un altro grande punto fisso della vita di De Filippi è stato senza dubbio suo marito, Maurizio Costanzo. I due si sono legati nel 1990 e poi sposati nel 1995 e, contrariamente alle precedenti unioni di Costanzo, la relazione con Maria si dimostrò indistruttibile e andò avanti fino al febbraio 2023, quando Costanzo viene a mancare.

Un amore lungo trentatré anni (di cui ventotto di matrimonio) non è una passeggiata. Insieme hanno vissuto di tutto, anche esperienze estreme come l’attentato di via Fauro in cui Cosa Nostra cercò di uccidere Costanzo per il suo impegno a sostegno della lotta alla mafia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi Fanpage (@mariadefilippipage)

Maria lo dice in studio, pubblico impazzito

Nell’ultimo episodio di C’è posta per te Maria ha esternato un commento che ha mandato il pubblico in visibilio, il tutto mentre si fa inquadrare al fianco della bellissima ragazza. Lei era la mittente di quella puntata ed aveva contattato i suoi genitori per rincontrarli; con lei c’era anche un’altra donna, la sua fidanzata.

In un gesto davvero incomprensibile, la madre della ragazza in questione ha deciso di “chiudere la busta” e quindi non incontrarla. Il pubblico era molto deluso dalla sua scelta, così Maria ha deciso di mandarle una frecciatina: la conduttrice ha detto che lei e la povera ragazza erano fidanzate, in modo da esternare supporto e vicinanza alla mittente. Gli spettatori hanno adorato Maria in quel momento.