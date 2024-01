Bollette record, arriva l’aumento di 170€: evita subito l’inganno e risparmia | Devi immediatamente controllare…

Arriva una nuova bastonata sulle bollette, l’aumento è spropositato, devi assolutamente prestare attenzione.

L’inizio del nuovo anno non porta solo speranze e buoni propositi, ma anche un aumento spropositato delle bollette che fa sobbalzare chiunque si trovi di fronte al temuto foglio con le cifre salate. È giunto il momento di prestare attenzione, poiché un nuovo e ingiustificato balzo delle tariffe sta per colpire le nostre tasche.

La situazione è talmente allarmante che è fondamentale approfondire per scoprire di che inganno si tratta e, soprattutto, capire come preservare il nostro portafoglio. Le cose per questo 2024 sembra che non miglioreranno di molto anche perché si va incontro ad una serie di riforme politiche e scelte di Governo che potrebbero mettere a dura prova i conti in banca di molti italiani.

Una questione in particolare sta allarmando i cittadini, soprattutto per il suo carattere probitorio e coercitivo. Insomma, da questo cavillo messo a punto dalle ultime decisioni politiche economiche nessuno avrà scampo. Per entrare più nello specifico la bolletta che rischia di aumentare sensibilmente è quella della gas e dietro c’è una ragione la cui gravità è senza precedenti.

Stiamo parlando del famigerato e tanto discusso passaggio obbligato dal mercato tutelato a quello libero: questo spostamento sta rivelando tutte le sue conseguenze negative. E’ previsto secondo alcune affidabili stimi che i cittadini ricevano in bolletta quasi 170 euro del previsto. La situazione diventerà insostenibile.

Cosa fare ora?

Gli utenti soprattutto coloro che non hanno effettuato una scelta consapevole, si sono ritrovati automaticamente con nuove tariffe. C’è anche da tenere conto che l’IVA sul gas per questo nuovo anno è salita dal 5% al 10%: ciò sta contribuendo a rendere ancor più pesanti le bollette specialmente di gennaio.

Ma non è finita qui. Gli oneri di sistema, che erano stati temporaneamente abbassati, sono ora nuovamente saliti al loro prezzo originario, incidendo ulteriormente sulle spese delle famiglie italiane. Certamente tali novità riguardano sia coloro che hanno scelto una nuova offerta ma avranno conseguenze più pesanti su chi non ha fatto nulla per cambiare la sua situazione, lasciandosi trasportare dal destino e dalle assurde cifre del mercato libero.

La scelta consapevole tra le varie offerte

È preoccupante notare che coloro che non hanno scelto con cognizione di causa la loro offerta dopo il passaggio al mercato libero sono stati automaticamente inseriti nel placet in deroga, pagando così di più. La chiave per evitare queste spese aggiuntive sta nell’essere a conoscenza delle numerose compagnie disponibili, e valutare quale tra queste può fare offerte più convenienti su gas e luce. Non bisogna essere succubi delle circostanze, poiché tale atteggiamento potrebbe comportare aumenti delle bollette illogici.

Un consiglio prezioso è quello anche di fare un’accurata valutazione dei consumi energetici. Conoscere l’esatta entità di SMC di gas consumati può aiutare a capire se la nuova offerta consentirà di risparmiare ed evitare sprechi di denaro. Inoltre, considerare l’opzione di un unico fornitore per luce e gas può rivelarsi conveniente, poiché spesso la proposta delle tariffe in questi casi sono sicuramente più vantaggiose. Va da sé che se la situazione delle bollette sta diventando sempre più critica risulta fondamentale agire con consapevolezza per evitare di avere strane sorprese per il nostro portafoglio. La transizione al mercato libero può portare a una spesa energetica considerevolmente più alta, ma con una scelta oculata e attenta è possibile mitigare gli effetti negativi sul proprio bilancio domestico.