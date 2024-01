Paolo Bonolis, si presenta ‘drogato’ in studio: situazione allarmante | Cala il gelo tra il pubblico

Una situazione allucinante quella accaduta negli studi di Avanti un altro, proprio lui appare davanti al pubblico in uno stato ‘pietoso’.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati dagli italiani. Il suo programma Avanti un altro è un quiz show unico sia per la sua capacità di intrattenere il pubblico, sia per le presenza di personaggi abbastanza “estremi”.

Bonolis è anche famoso per la conduzione di Ciao Darwin, il game show che in ogni puntata vede sfidarsi due schiarimenti di persone che non potrebbero essere più diverse tra loro.

Il conduttore si distingue per la sua simpatia unica e per la capacità di avere sempre la battuta pronta. I programmi che conduce non sarebbero gli stessi senza di lui.

Durante una puntata di Avanti un altro il conduttore si è presentato in uno stato molto particolare, come se fosse drogato, lasciando di stucco il pubblico in studio e a casa.

Il matrimonio con Sonia Bruganelli

Lo scorso anno il gossip ha fatto incetta di notizie e tra queste c’è stata anche la separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due si erano sposati nel 2002 e si sono separati dopo 21 anni di matrimonio nel 2023. La notizia è stata un duro colpo per i fan della coppia che credevano si trattasse di amore eterno. I due hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Fortunatamente la separazione tra i due è stata piuttosto tranquilla: Bruganelli ha affermato di aver bisogno di più libertà, specificando che aveva capito da tempo che la scintilla si era spenta. Nonostante il dolore per la separazione, i due sono rimasti molto legati e continuano a supportarsi, senza mai dimenticare l’affetto e il rispetto che li ha legati per così tanti anni e che continuerà a farlo.

Paolo Bonolis “drogato”

Ad Avanti un altro ne succedono di ogni, e non potrebbe essere altrimenti con quegli eccentrici personaggi che rendono le puntate uniche. Di certo anche Paolo Bonolis è un elemento fondamentale per la buona riuscita del programma, e durante una puntata ne ha combinata una che i telespettatori non si dimenticheranno mai: lo hanno visto “drogato” in atteggiamenti che hanno stupito tutti e per un attimo hanno lasciato i presenti senza parole.

Ma cosa è successo? Vogliamo rassicurarvi: il conduttore non si è davvero presentato drogato in studio, ma, durante un intermezzo divertente con un concorrente un po’ stravagante, ha cominciato ad agitare le braccia e a fare facce strane per divertire il pubblico e il concorrente, fingendosi in qualche modo “drogato”. Il suo comportamento ha scatenato molta ilarità nel pubblico e nei collaboratori in studio. Di certo non sarà così semplice dimenticarsi di questa scenetta improvvisa e bizzarra.