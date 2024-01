Amazon Prime, c’è un film sconvolgente e appassionante: cosa guardare stasera | Lo consiglierai a tutti

Su Amazon Prime è presente un film che ti lascerà a bocca aperta e lo vorrai consigliare tutti i tuoi amici, ecco cosa guardare stasera.

Non si parla d’altro su TikTok, dove circolano clip che riprendono momenti salienti del film più in voga del momento: è disponibile su Amazon Prime dal 22 dicembre e, sebbene sia passato un mese, continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica.

Il motivo? Si tratta di una pellicola intrigante e talvolta disturbante, colma di scene di sesso e violenza. Lo spettatore non può fare a meno di tenere gli occhi incollati al piccolo schermo. Se volete provare emozioni forti, questo film è quello che fa per voi.

A fare da cornice al successo della pellicola c’è un cast stellare, con un co-protagonista che ha fatto impazzire le ragazze di tutto il mondo. Alto, bello e sexy, in questo film esplode tutta la sua virilità. Basta pensare che nelle ultime settimane è stata messa in vendita una candela che disperde nell’ambiente il suo profumo.

Avete capito di che film stiamo parlando? Se non l’avete ancora visto e amate spingervi al limite, è il momento giusto per farlo.

Perché tutti ne parlano

Il film in questione è Saltburn, scritto e diretto da Emerald Fennell. Nel cast spicca sicuramente Jacob Elordi, che dopo la sua partecipazione a Euphoria ha infuocato il web. E anche in questa pellicola, dove interpreta il co-protagonista Felix, ha fatto decisamente del suo meglio.

Saltburn è un prodotto affascinante e allo stesso tempo inquietante, che mette sul piatto due temi ancestrali: l’amore e il denaro. Tutto gira attorno alla famiglia di Felix, che è benestante e accoglie spesso in casa amici meno fortunati di loro, offrendogli una vita da Re. In questo caso, il fortunato è Oliver, uno giovane studente che in poco tempo riesce a farsi volere bene da Felix e trascorrere le vacanze estive nella sua tenuta. Per assicurarsi un posto nella famiglia, ha costruito una storia personale del tutto falsa. L’obiettivo? Vivere da ricco.

I lati oscuri di Oliver

In Saltburn ci sono molte scene di sesso, talvolta impressionabili: si portano sul piccolo schermo tante sfumature della necrofilia e di perversioni sessuali al limite. Salta subito agli occhi la fame di ricchezza che contraddistingue Oliver, un ragazzo all’apparenza innocente, ma che nasconde un’anima cupa. Nel corso della trama, le sue ombre lo portano a fare gesti imperdonabili.

La storia di Oliver è difficile da digerire, è fatta di eccessi e disturbi, malattia e sete di denaro. Saltburn è un film da comprendere a pieno, e per farlo bisogna cercare di guardare oltre i lati più oscuri, che possono essere risultare estremamente disturbanti.