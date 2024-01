Nuovo calcolo ISEE, 50% di sconto sulle bollette: da oggi la legge è cambiata | Controlla i nuovi regimi

Se hai già fatto il calcolo ISEE o lo devi fare allora sappi che sono cambiati i margini e potresti accedere a sconti davvero importanti.

A fronte del carovita, il Governo ha introdotto numerose agevolazioni fiscali per poter aiutare i meno abbienti. Queste sono utilissime per arrivare a fine mese senza il fiato sul collo, ma è quasi impossibile conoscerle tutte.

Molte persone cercano delle soluzioni per risparmiare e fanno due lavori proprio per affrontare l’impennata dei prezzi che colpisce tutti i settori.

Ecco perché tutti dovrebbero essere al corrente dei bonus che si possono richiede in base al proprio ISEE, soprattutto perché con l’inizio del 2024 ne sono stati introdotti di nuovi.

Ricordiamo che l’ISEE è un indicatore economico che interessa tutti i cittadini e certifica la situazione di ogni famiglia, tenendo conto delle entrate e dell’età dei membri che le costituiscono. Fare l’ISEE annuale è fondamentale per avere accesso a bonus e agevolazioni messe a disposizione dallo Stato.

Tutte le nuove agevolazioni

Nel 2024 sono stati introdotti numerosi bonus, a partire da quello sulle bollette: con un ISEE inferiore a 8.112,23 euro, chiunque abbia un contratto con l’operatore TIM ha accesso a uno sconto del 50% sul canone di accesso alla rete telefonica. Questo si traduce in una diminuzione del costo, che passa da 19 a 9,50 euro.

Continuano le agevolazioni grazie alla Carta Acquisti, che è riservata a famiglie dove sono presenti persone di età superiore a 65 anni o bambini di età minore ai 3 anni. Anche quest’anno chi ha un ISEE inferiore ai 15mila euro può usufruire della “Carta Dedicata a Te”.

Sconti su bollette e bonus psicologo

Gli sconti riguardano anche luce e gas: per il primo si tiene conto della numerosità del nucleo familiare. Per quanto riguarda il gas, invece, il calcolo considera l’uso di cucina, riscaldamento e acqua calda. Inoltre, anche la zona climatica di residenza gioca un ruolo fondamentale nell’applicazione degli sconti.

Infine, il Governo ha pensato anche alla salute psicologica degli italiani, soprattutto dei più giovani, che sono stati maggiormente colpiti dal periodo della pandemia. Per questo è stato confermato il tanto desiderato bonus psicologo e l’Assegno di inclusione. Il bonus per la formazione e il lavoro vale fino a 350 euro per componente.

Restano in vigore le agevolazioni sull’acquisto dei libri e alle gite scolastiche, che da sempre aiutano le famiglie più numerose. Per quanto avere l’esenzione del ticket sanitario, invece, non c’è da preoccuparsi, perché non è necessario presentare il proprio l’ISEE. Il consigio per risparmiare a fine mese è quello di non perdersi nessun bonus e controllare sempre se ne sono stati introdotti di nuovi.