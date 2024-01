“Maria stai perdendo i colpi”, scoppia la bomba a Uomini e Donne: succede in studio | Lo ha smascherato

Succede tutto in trasmissione, dopo le parole della corteggiatrice scoppia il putiferio e ci va di mezzo anche Maria, lo smaschera in pieno.

La ventottesima stagione di Uomini e Donne continua la sua corsa, cominciata nel settembre 2023, e porta nei salotti italiani ancora più melodrammatiche storie d’amore, gossip e colpi di scena. Con più di settanta episodi già andati in onda, Uomini e Donne ne avrà ancora per alcuni mesi prima di chiudere l’edizione ventotto.

Nonostante l’alto numero di puntate non mancano i colpi di scena, anzi: ora che il pubblico conosce molto bene i partecipanti – e loro stessi si conosco meglio vicendevolmente – l’affetto e le personali antipatie e simpatie fungono da cassa di risonanza per qualsiasi avvenimento più discusso.

Proprio nelle ultime puntate c’è stato un significativo cambio di rotta nello scontro per il cuore di Ida Platano, tronista che attualmente occupa il Trono Over. Fra i suoi corteggiatori troviamo Mario Cusitore, Ernesto Russo e David Mesa, entrambi ancora in gara, ma finora la prima posizione l’aveva conquistata Mario.

Durante la settimana Maria De Filippi aveva rilasciato delle dichiarazioni che hanno scosso gli spettatori ed Ida stessa, portandoli a fare le proprie riflessioni su Mario e sul programma stesso. Il tutto è poi esploso nella puntata dell’11 gennaio, quando la verità è venuta a galla e la tensione è arrivata fino alle stelle.

Mario Cusitore, lo speaker napoletano

Maria De Filippi non è solo la presentatrice e conduttrice del programma, ma alcuni la immaginano come una provetta direttrice d’orchestra, che scandisce i tempi e gli eventi più significativi delle varie relazioni. Appena saputo di un dettaglio pepato della vita del corteggiatore, Maria non ha esitato a renderlo noto allo studio ed a tutto il suo pubblico.

Mario Cusitore, speaker radiofonico per Radio Kiss Kiss, origini napoletane, era salito in prima posizione nella lotta per guadagnarsi un posto accanto ad Ida. Le loro esterne sono state un successo e più volte la tronista ha espresso il suo apprezzamento per la personalità e l’aspetto ben curato di Mario. Ora tutto è cambiato.

Mario ed il flirt inaspettato

Una ospite inattesa è apparsa l’11 gennaio nello studio di Uomini e Donne, la ragazza bionda a cui Maria aveva fatto riferimento in precedenza. Questa donna ha spiegato a tutto il pubblico e ai concorrenti di aver conosciuto Mario tramite Instagram prima di aver telefonato al programma come potenziale corteggiatrice di Alessio. Ha scoperto della presenza di Mario al programma solo in seguito.

Dunque Mario avrebbe continuato a scriversi con la suddetta ragazza durante il suo corteggiamento ad Ida. Queste rivelazioni – confermate da Mario – hanno causato la rabbia di Ida, ma alcuni se la sono presa anche con Maria De Filippi. Gli spettatori volevano una reazione di ferro da parte della conduttrice, che addirittura viene additata sui social come “non obiettiva”.