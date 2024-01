Eros Ramazzotti, già finita con Dalila: paparazzato con l’ex tronista appiccicati | Sono bellissimi insieme

Eros Ramazzotti paparazzato insieme alla bellezza bionda ex tronista di Uomini e Donne, Dalila è già nel dimenticatoio.

Se parliamo di cantautori moderni, uno dei nomi che ci viene subito in mente è sicuramente Eros Ramazzotti. Un uomo con una vita lavorativa soddisfacente e ricca di fan che lo adorano sparsi per tutto il globo. Da un punto di vista sentimentale ha avuto diverse relazioni, una delle più importanti con la showgirl Michelle Hunziker.

I due sono stati sposati dal 1998 al 2009 ed hanno avuto una figlia Aurora che, nel marzo 2023, è diventata mamma di Cesare. Eros, chiuso il capitolo Hunziker, si è sposato con Marica Pellegrinelli, con la quale è stato dal 2014 al 2019. La coppia ha anche avuto due figli: Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Di recente, però, accantonati due matrimoni falliti Ramazzotti si è rimesso in gioco.

Per diverso tempo il cantante ha tenuto questa relazione segreta, ma nel marzo del 2023 è stato lui stesso a divulgare la notizia tramite i social che ha iniziato una relazione sentimentale con Dalila Gelsomino. Dopo questa rivelazione, i paparazzi non si sono lasciati scappare lo scoop e hanno fatto delle foto che possono suggerire un altro dettaglio.

Alcune indiscrezioni, infatti, potrebbero insinuare che la relazione sentimentale tra Eros e Dalila sia iniziata già nell’ottobre 2022. Tuttavia, la coppia si è formata già da diverso tempo ed hanno anche trascorso insieme il Capodanno, raggiunti da Aurora, Goffredo e Cesare in Messico, dove Dalila vive dal 2016 occupandosi di turismo.

Un gigantesco ‘ma’ tra i due

Tuttavia, proprio durante i festeggiamenti di Capodanno si è notato come nelle storie pubblicate da Ramazzotti non comparisse mai la Gelsomino. Tra i vari festeggiamenti, si notavano tutti tranne lei. Soltanto diverse ore dopo Dalila ha postato una storia che la ritraeva assieme ad una sua amica e ad Eros. Può darsi che, forse, la scintilla dell’amore tra i due si stia spegnendo.

D’altronde, pochi giorni fa Ramazzotti è stato beccato dai paparazzi assieme ad una bellezza bionda. Pare proprio che Eros abbia un forte debole per le bionde e che ci ricaschi sempre. Potrebbe essere l’inizio della fine tra Ramazzotti e la Gelsomino, data anche la distanza geografica tra i due.

Una bionda come bonus

Qualche giorno fa è saltata fuori una foto compromettente su Instagram che riguarda proprio Eros Ramazzotti in compagnia di una bomba bionda. Si tratta dell’ex tronista di Uomini e Donne Nicole Santinelli e l’immagine li ritrae molto intimi e a loro agio. Lo scatto li raffigura seduti molto vicini in atteggiamenti decisamente amichevoli. Se non qualcosa in più.

Alcune indiscrezioni credono che i due abbiamo una sorta di relazione, altre sostengono che, invece, sono solo amici. La foto ha ricevuto diversi commenti su Instagram e la maggior parte di essi dichiara che tra Eros Ramazzotti e Nicole Santinelli non ci sia nulla all’infuori di un’amicizia. Infatti, tale fotografia è stata pubblicata anche sul profilo della donna in occasione dei 60 anni compiuti dal cantante lo scorso ottobre (come ha fatto notare un utente).