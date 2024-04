Joe Bastianich, si è schiantato per la rossa tutta curve: ha occhi solo per lei | L’amore si fa sentire nell’aria

Joe Bastianich non ha resistito nemmeno un attimo al fascino della rossa tutta curve, si sente nell’aria profumo di grande amore.

Joe Bastianich, l’uomo dagli occhi penetranti e dalla ferrea determinazione, non ha resistito nemmeno un istante al fascino di una “rossa tutta curve”. Joe Bastianich, infatti, sta facendo molto parlare di sé per la sua partecipazione al reality targato Mediaset L’isola dei Famosi.

Sta dimostrando una resilienza e una tenacia che non lasciano indifferenti molti tra il pubblico. Anche tra i naufraghi e le naufraghe il suo carattere forte sta spopolando dando adito alla nascita di qualche strano gossip.

Certo è che stare lontano da casa, sotto evidenti privazioni è tutt’altro che semplice per Joe e per i sui compagni d’avventura: è proprio in queste occasioni che può “scattare” qualcosa di proibito e perfino una passione nascosta.

Forse, Joe così ligio e dedito al lavoro, in un contesto complicato come quello dell’Isola ha la possibilità di lasciarsi andare e di dare libero sfogo ai suoi freni inibitori. Chissà se proprio ai suoi “colleghi” avrà già avuto modo di raccontare tutta la verità del suo incredibile amore per una “rossa” speciale. Bastianich per “lei” ha proprio perso la testa. Vediamo cosa è successo.

L’amore segreto di Joe Bastianich

Si sente nell’aria profumo di grande amore: eppure, la “rossa tutta curve” di cui parliamo non è una donna, bensì si tratta di un amore senza precedenti per i motori e dunque per una delle macchine che incarna perfettamente lo stereotipo del motore perfetto, la Ferrari. Dunque, la moglie di Bastianich può star tranquilla, perché il cuore del marito è solo suo e non batte chiaramente per nessuna concorrente.

Tuttavia non si può certo dire che le attenzioni del ristoratore non siano rivolte anche ai motori. Le auto, infatti, sono come il pane per lui, e i suoi gusti, per certi versi, sono ineccepibili. Proprio così: essendo un uomo molto eclettico che è partito dal basso, Bastianich ha imparato da sé quello che può voler dire saper godersi la vita, e in effetti l’amore per le 4 ruote, dal suo punto di vista, nasce da qui.

Il sogno di una Ferrari

Joe Bastianich, celebre per essere stato giudice di Masterchef, imprenditore di successo, e anche musicista, ha sempre coltivato la passione per le auto. Da bambino, il suo sogno era quello di possedere una Ferrari, e oggi, grazie alla sua popolarità e al duro lavoro, ha raggiunto questo desiderio, possedendo la prima di tre Ferrari che si fanno ammirare nel suo garage.”Sono cresciuto tra l’Italia e gli Stati Uniti – da bambino avevo un sogno: quello della Ferrari”, confida Bastianich.

E dopo aver fatto fortuna nel mondo della ristorazione, ha finalmente potuto realizzare l’obiettivo di una vita, un traguardo che gli ha regalato grande soddisfazione e un profondo attaccamento alle bellezze su quattro ruote. Quindi, mentre lo vediamo affrontare le prove sull’Isola dei Famosi con grinta, sappiamo che il suo cuore è già occupato, non da una campagna d’avventura bensì da un’ “ossessione” che lo accompagna da sempre: le auto, e in particolare le iconiche Ferrari che hanno reso indimenticabile il suo viaggio verso il successo.