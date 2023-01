“Alla salute!”… di Joe Bastianich, i suoi vini sono un vero e proprio lusso. Ecco i prezzi folli

Il famosissimo giudice di Masterchef ha creato anche una sua linea di vini. Il prezzo è accessibile per tutte le tasche? Scopriamolo!

Joe Bastianich è entrato a far parte del mondo culinario grazie alla sua mamma, che gli trasmesso la passione per il cibo e per la cucina. Bastianich è un imprenditore di enorme successo perché, oltre ad aver aperto diversi ristoranti sparsi per il mondo, ha deciso di iniziare anche nuove attività.

La sua fama è stata alimentata anche grazie alla partecipazione al programma culinario per eccellenza, ovvero Masterchef, nei panni del giudice spietato che, sebbene non padroneggi la lingua italiana al 100%, fa capire molto bene ai concorrenti quando un piatto è buono oppure no. Infatti, Joe è celebre per la sua frase “Vuoi che muoro?!”, detta ogni volta che assaggia un piatto non corrispondente ai suoi gusti e che, molte volte, lancia anche per aria in maniera nervosa e scocciata.

Durante le vacanze natalizie, molto spesso si regalano, o si ricevono in dono, delle bottiglie di vino dai parenti, dagli amici oppure dalle aziende dove si lavora. La bottiglia di vino è sempre un regalo molto gradito, perché a molte persone piace festeggiare e brindare con un calice di vino rosso o bianco. Anche Joe Bastianich ha creato la sua linea di vini rossi e bianchi e, con stupore di molti, ci sono bottiglie abbordabili da tutti i tipi di budget.

Inoltre, se non riuscite a trovare le bottiglie firmate Bastianich nell’enoteca di fiducia, potete ordinarle comodamente da casa, utilizzando il sito di acquisiti online Amazon. In meno di 24 ore vi arriverà a casa la bottiglia che desiderate degustare. I prezzi dei vini variano: ci sono bottiglie costose, ovviamente, ma si possono trovare anche degli ottimi vini a prezzi accessibili per tutti: tra i 20 e i 30 euro.

Ad esempio, alla modica cifra di 27,50 euro, il Vespa è il vino rosso più famoso della collezione Bastianich. Il colore rosso rubino che lo contraddistingue è molto speziato: i frutti rossi e le confetture gli conferiscono odori balsamici e un retrogusto amarognolo. Seguendo il consiglio dello chef Joe, questo vino rosso va degustato accompagnato da un piatto di carne di maiale con delle patate al forno.

Per le persone che prediligono i vini bianchi, possono trovare come ottima scelta questo bianco targato Bastianich a soli 27 euro. Il bianco del 2014 di Joe è caratterizzato da un colore giallo paglierino, con note floreali e agrumate. Secco e acidulo, il suo retrogusto è molto persistente e questo lo rende perfetto per un pasto a base di secondi di mare, ma anche da bere come aperitivo, accompagnato da un tagliere ricco di salumi. Questi sono i consigli dello chef Joe Bastianich e, per le prossime feste, tenete a mente che una buona bottiglia di vino è un regalo apprezzato da molti.