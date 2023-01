Dopo la morte di Pelè arrivano i problemi | Un patrimonio incredibile: ecco chi prende l’eredità

Appresa la notizia della dipartita del mitico calciatore, dopo il doveroso lutto, c’è già chi si chiede a chi andranno i soldi guadagnati in tutta la sua vita e, soprattutto, di quale cifra stiamo parlando. Scopriamolo.

Ieri sera, verso le ore 20 italiane, è stata annunciata la morte dell’ottantaduenne Edson Arantes Do Nascimento, ovvero meglio noto come Pelé. Il grande calciatore era stanco di lottare contro il tumore al colon che da alcuni anni gli aveva rovinato la vita e da qualche giorno era anche peggiorato, sebbene nel settembre dell’anno scorso si era sottoposto ad un’operazione. Tuttavia, il suo corpo non ha risposto bene alla chemioterapia e così la stella del calcio si è spenta definitivamente ieri all’ospedale di San Paolo, in Brasile.

Morendo, Pelé ha lasciato dietro di sé un patrimonio non solo monetario, ma anche affettivo. Un amore ricevuto dai suoi parenti ma pure dal mondo intero, che lo ha sempre stimato e adorato per la sua bravura nel calcio e per la persona che è sempre stata.

Oltretutto, Pelè ha il record mondiale dei gol realizzati in campo e ancora nessun altro giocatore è riuscito a raggiungerlo e, men che meno, a batterlo. Stiamo parlando di ben 1281 reti in 1363 partite giocate. In pratica, è come se avesse fatto un gol ogni volta che metteva piede in campo.

Nel corso della sua lunga e prosperosa carriera, il mito Pelé ha guadagnato un patrimonio sorprendete, che adesso verrà ereditato dai numerosi membri della sua grande famiglia allargata.

In totale, Pelé ha avuto 7 figli, una dei quali, purtroppo, è morta nel 2006. Con la sua prima moglie, Rosemeri Cholbi, ha avuto due figlie e un figlio. Con la sua seconda moglie, ovvero, Assiria Seixas Lemos, ha avuto due gemelli. Inoltre, Pelé ha avuto un’altra figlia nata dalla relazione extraconiugale avuta con una giornalista di nome Lenita Kurtz.

La questione dell’eredità non sarà facile da sbrogliare, dal momento che sono coinvolte numerose persone e, in questi casi, più membri familiari ci sono e più difficile è la divisione dei beni del defunto.

Non abbiamo la certezza di una cifra precisa riguardo il patrimonio guadagnato negli anni dal campione brasiliano, ma si sono fatte delle stime approssimative. Stando a quanto si legge sul sito specializzato Playersbio, come riferisce Money, Pelé avrebbe intascato negli anni una somma pari a 15 milioni di dollari, 6 dei quali grazie agli anni trascorsi nella squadra dei New York Cosmos. Inoltre, soltanto per le sponsorizzazioni, Pelé avrebbe guadagnato 14 milioni di dollari.

Ha avuto anche molti guadagni grazie ai suoi libri, soprattutto per le sue autobiografie. Tuttavia, dal 2008, il grande calciatore percepiva una pensione di 1000 dollari mensili come ex giocatore professionista.

Come lui stesso ha dichiarato nel 2009: “Non sono diventato ricco con il calcio, come fanno i giocatori di oggi. Ho guadagnato grazie alle palestre e alla pubblicità, quando ho smesso di giocare ho fatto molta pubblicità”. Attendiamo, dunque, i risvolti che la sua morte porterà in famiglia, soprattutto riguardo al suo patrimonio.