Scandalo Orietta Berti: è successo nei camerini RAI | A distanza di tempo è finalmente riuscita a raccontarlo

Orietta Berti si lascia andare a un’inaspettata confessione. La cantante racconta di quel periodo della sua vita rimasto nascosto per anni durante il quale ha sofferto moltissimo. “Avevo una depressione che nessuno può spiegare”, afferma. Ecco cosa raccontato.

La confessione al Grande Fratello Vip

Nota per essere una delle cantanti più celebri della storia della musica italiana, Orietta Berti attualmente ricopre il ruolo di opinionista durante le puntate del Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini. A sceglierla è stato proprio il padrone di casa, che l’ha voluta affiancare a Sonia Bruganelli.

Orietta è stata felice di accettare quel ruolo che ha segnato un cambio di rotta nella sua vita, una nuova esperienza in cui cimentarsi. Lei e Sonia, due donne molto diverse tra loro, si completano a vicenda, offrendo punti di vista sempre differenti sulle cose.

Finora la carriera di Orietta è sempre stata incentrata sulla musica. Il suo successo arriva in giovane età grazie alla partecipazione a Un disco per l’estate nel 1965: in quell’occasione la cantante propone il singolo Tu sei quello, che diventerà un successo mondiale.

Per quanto riguarda la sua vita privata è sempre stata piuttosto riservata. Sappiamo, però, che è sposata e molto innamorata di suo marito Osvaldo Paterlini. I due hanno celebrato le nozze nel 1967 da quel momento non ci sono più lasciati. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Otis e Omar, che li hanno resi anche nonni.

Orietta Berti: “Ho subito del bullismo”

Durante le puntate del Grande Fratello Vip Orietta Berti è chiamata a intervenire in qualità di opinionista, dicendo la sua a proposito di ciò che succede nella casa. Nel commentare spesso si ritrova a fare riferimenti alla sua vita privata.

Uno, in particolare, ha colpito il pubblico: Orietta ha raccontato della morte di Luigi Tenco. La colpa della sua dipartita infatti era stata adottata a lei per aver vinto Sanremo al posto suo.

“Io tanti anni fa ho subito del bullismo nel mio lavoro, sono stata malissimo, il mio carattere solare mi ha permesso di guarire, ma io avevo una depressione che nessuno può spiegare. Quando Tenco ha scritto quel biglietto…”, afferma Orietta con grande dolore.

La celebre cantante ha fatto questo discorso ai margini dell’eliminazione di Ginevra Lamborghini, ritenuta responsabile di aver utilizzato Marco Bellavia.

La giovane dopo l’eliminazione si è presentata in studio piangendo disperata e Orietta ha voluto darle un consiglio da nonna, raccontandole proprio la sua dolorosa esperienza personale.

Così, ha rispolverato un traumatico ricordo regalando alla giovane un importante insegnamento di vita.