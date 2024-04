Piero Chiambretti, colpito dal male tremendo: ‘non c’è nulla da fare’| Le cure sono inutili

Una confessione straziante quella di Piero Chiambretti, il temendo male è entrato nella sua vita senza lasciare speranze.

L’ultima puntata di Belve vedrà come protagonista tra i diversi personaggi anche Piero Chiambretti. Il conduttore sta per tornare alla Rai e i suoi fan sono in attesa di rivederlo in televisione.

Francesca Fagnani torna in onda martedì 30 aprile 2024, dalle ore 21.20 su Rai 2 con l’ultima puntata di Belve. Dopo Francesca Pascale e Mara Maionchi, il terzo ospite è Piero Chiambretti.

Proprio il ritorno in tv del conduttore ha fatto emergere un una notizia tremenda.

Quella di Piero Chiambretti è una confessione straziante, che ha sconvolto tutto il pubblico di telespettatori. Ecco cosa è accaduto.

La straziante confessione di Piero Chiambretti, ospite all’ultima puntata di Belve in onda su Rai2

Piero Chiambretti è nato ad Aosta nel maggio del 1956. Comico, autore televisivo e conduttore televisivo italiano, Chiambretti ha ottenuto i primi successi nell’autunno del 1987, quando Rai 3 lo ingaggiò per il programma Va’ pensiero. Da allora e fino al 2003 ha lavorato per la Rai, passando poi in Mediaset nei primi anni del Duemila.

Adesso è pronto a tornare in Rai con un programma che partirà nel mese di maggio. Su Rai3 andrà in onda infatti Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Per presentare il nuovo programma, Chiambretti è stato ospite dell’ultima puntata di Belve, in onda il 30 aprile su Rai2. Proprio in queste ore è riemersa una notizia straziante su un lutto che ha colpito il conduttore.

Il dramma che ha colpito Piero Chiambretti: il lutto è entrato nella sua vita sconvolgendola

«Ho toccato il fondo». Così aveva esordito il suo racconto nel 2020 Piero Chiambretti quando, ospite di Silvia Toffanin, aveva parlato a Verissimo. Per la prima volta il conduttore aveva parlato del Covid-19. Il virus, dal quale è guarito, gli ha portato via la madre ottantaseienne. A Verissimo, Chiambretti aveva raccontato della tragedia che lo ha colpito, una tragedia alla quale non era per nulla preparato e che gli ha fatto vedere la vita in una prospettiva diversa.

Dopo il devastante lutto, Chiambretti ha capito di dover prendere la vita “con più distacco”, rendendosi conto di quanto tutta l’esistenza sia relativa. Il conduttore ha raccontato che sia lui che la madre si sono ammalati di Covid. Si trovavano nello stesso ospedale, ma la madre si è aggravata subito. Felicita Chiambretti, questo il nome della donna, era nata nel 1936 e nella vita è stata una poetessa. Il figlio ricorda come il giorno in cui sia morta fosse proprio la giornata mondiale dedicata alla poesia. La notte in cui è deceduta, Chiambretti è guarito dal Coronavirus. A Verissimo ha raccontato che è come se la madre gli avesse dato la vita per due volte. Dopo aver comunicato la notizia del lutto, Piero Chiambretti ha ricevuto moltissimi messaggi di condoglianze.