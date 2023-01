Gianluca Vialli, parla l’amico: “Ora posso dire la verità”, un segreto straziante | Retroscena inaspettato

La morte di Gianluca Vialli, ex calciatore amato dal mondo del calcio, ha lasciato tutti senza parole. C’è un vuoto enorme che ora può essere riempito solo dal suo ricordo. In tanti lo hanno pianto, un campione d’altri tempi come difficilmente ce ne saranno ancora.

Con la morte di Gianluca Vialli è finita un’epoca. Ce lo ricordiamo a giocare nella Sampdoria, poi nella Juventus e infine nel Chelsea, il suo grande salto. Per sette anni ha giocato nella nazionale, e alla fine degli anni ’90 si è ritirato dalla carriera di attaccante per intraprendere quella di allenatore prima nel Chelsea e poi nel Watford.

Il campione aveva interrotto gli studi a 16 anni per inseguire il suo sogno: una scelta molto sofferta, ma che alla fine ha portato i suoi frutti. Ma Vialli non si era arreso e nel 1993 ha deciso di concludere il suo percorso diplomandosi come geometra da privatista. Dal 2003 era sposato con Cathryn White Cooper e viveva a Londra insieme alla moglie e le loro due figlie.

Gianluca Vialli: la verità nascosta

Nel 2017 l’ex campione aveva condiviso coi suoi fan una diagnosi terribile: i medici avevano scoperto che era malato di tumore al pancreas. In quell’anno lo sportivo ha cominciato la sua lunga lotta, un percorso doloroso che a un certo punto sembrava si sarebbe concluso per il meglio.

Invece a fine 2022 ci sono stati i primi peggioramenti: l’ex calciatore è stato ricoverato in un ospedale di Londra per sottoporsi a cure urgenti, ma purtroppo ha perso la battaglia e il 6 gennaio scorso è venuto a mancare.

Tanto il dispiacere e la commozione per questa perdita immensa: i fan si sono stretti attorno alla famiglia e tutto il mondo ha pianto per Vialli, un campione immortale che ha segnato il mondo del calcio.

Molti ancora fanno fatica ad accettare la sua morte, avvenuta come un fulmine a ciel sereno. Le sue condizioni sembravano migliorate, eppure è bastato un attimo per vivere il peggiore degli incubi.

A diversi giorni dalla sua morte il suo amico Massimo Mauro ha deciso di condividere un retroscena davvero incredibile su Vialli. I due erano amici sia sul campo che nella vita privata, praticamente inseparabili, e Mauro conosceva bene i desideri dell’amico.

L’uomo è rimasto vicino all’ex campione fin negli ultimi momenti, rimanendogli accanto e facendogli compagnia ogni volta che poteva. E proprio adesso ha deciso di rivelare un sogni che aveva Vialli: “Ora posso dirlo: sarebbe voluto diventare presidente della Sampdoria, ma non è riuscito”.

L’ex calciatore voleva tornare alle origini, dalla sua Sampdoria, ma purtroppo la malattia glielo ha impedito. La sua assenza fa ancora più male.