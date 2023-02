Vera Gemma | Avete mai visto com’era da giovane? La FOTO inedita lascia tutti senza parole

Vera Gemma è una donna davvero affascinante, ma avete mai visto com’era quando aveva 20 anni? Lo scatto della figlia di Giuliano Gemma sta facendo il giro del web.

Vera Gemma, la carriera

Protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Vera Gemma è un personaggio esuberante molto amato dal pubblico della televisione italiana. I suoi look animalier la contraddistinguono e ha un fisico mozzafiato: insomma, la sua bellezza è innegabile, ma da giovane lo era ancora di più.

In queste ore sul web sta girando una foto che la ritrae nel fiore della sua giovinezza, quando aveva appena vent’anni. La foto ha lasciato tutti senza parole, era davvero bellissima!

Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi durante il 2021 la sua popolarità è tornata alle stelle. Si è parlato tanto di lei anche per via del fidanzato molto giovane, che ogni puntata la aspettava in studio da Ilary Blasi.

Il cast di quella edizione è stato eccezionale e la presenza di Vera Gemma ha fatto davvero la differenza. Inoltre, in studio a commentare c’erano Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini che hanno decisamente fatto faville.

Ancora non si sa da chi sarà composto il cast della nuova edizione e se tornerà proprio trio di opinionisti in studio.

Tornando a parlare di Vera, il suo fascino è innegabile e ha un carattere davvero particolare: è una combattiva, determinata, una donna davvero coraggiosa.

Sappiamo che ha ereditato la passione per la recitazione dal papà Giuliano e questo le ha permesso di lavorare a film di successo come La sindrome di Stendhal e The card player che le hanno riservato una carriera nel mondo del cinema e della televisione.

Negli ultimi giorni Vera ha fatto un tuffo nel passato e ha sfogliato i suoi album fotografici. Lì ha trovato una foto che la ritraeva da giovane, a 20 anni, così ha deciso di postarla sui social.

Vera Gemma, lo scatto inedito

I fan sono rimasti senza parole davanti a tanta bellezza, era bellissima. I tratti del viso non sono cambiati: labbra carnose, occhi grandi, sguardo seducente. Da giovane era davvero stupenda e secondo l’opinione di molti sarebbe potuta diventare una modella di successo grazie al fascino che la contraddistingueva.

Lo scatto risale circa agli anni ’90, era una ragazza in procinto di diventare una donna adulta.

Ora è cambiata sotto molti punti di vista, soprattutto per i capelli: nello scatto aveva i capelli scuri, mentre ora è solita fare la tinta bionda. Lo sguardo intenso, comunque, non è cambiato e anche se il tempo passa Vera Gemma mantiene il suo fascino selvaggio.