News Oroscopo: scopri quali sono i segni dello Zodiaco più intuitivi | Da non credere! Di Mia Lonigro - 10

Questi tre segni dello Zodiaco hanno un invidiabile sesto senso: sono intuitivi e scaltri contraddistinti da un’incredibile empatia.

Tutti facciamo affidamento all’Oroscopo che sotto la guida di esperti astrologi ci dà consigli su diversi aspetti della nostra vita dalla fortuna, al lavoro fino alle relazioni sentimentali. Intanto, ad ognuno di noi è affidato un segno dello Zodiaco frutto dalla combinazione della nostra data di nascita, l’ascendente e l’allineamento dei pianeti nel momento in cui siamo nati.

L’Oroscopo ci permette di scoprire nuovi lati di noi mentre veniamo invogliati a seguire i consigli degli astrologi. Attenzione, però, a non prenderlo troppo pedissequamente quanto, invece, è importante ragionare sulle nostre azioni e il nostro impatto nel mondo.

I vari segni zodiacali mostrano tratti comuni sebbene poi ognuno di noi ha una sua personalità. Alcuni segni sono tendenzialmente più forti emotivamente, altri più sognatori ed altri ancora si definiscono più pragmatici.

Adesso vi sveliamo quali sono i segni dello Zodiaco più empatici ed intuitivi, a cui non sfugge letteralmente nulla. In molti li invidiano per il loro infallibile sesto senso, un’arma a loro favore ma anche a doppio taglio. Vediamo di quali si tratta.

I tre segni più intuitivi: scorpione e gemelli

Scorpione è un segno d’acqua davvero scaltro che riesce senza troppe difficoltà a capire l’altro e allo stesso tempo portare a suo favore varie dinamiche. Il lavoro è il campo di maggior successo dello Scorpione grazie alla sua innata capacità di ammaliare e destreggiarsi tra le situazioni anche quelle più scomode. Lo Scorpione non ha vie di mezzo: o si ama o si odia.

Un altro segno particolarmente perspicace è il Gemelli, in grado con il suo sesto senso di carpire in anticipo i comportamenti altrui. Tuttavia, i suoi atteggiamenti possono sembrare talvolta confusi in quanto il Gemelli manca di organizzazione: poco importa, però, il suo entusiasmo e altruismo lo aiuteranno in momenti di difficoltà.

Il segno dei Pesci

Uno tra i segni decisamente più intuitivi di tutto lo Zodiaco è quello dei Pesci che con le sue abilità quasi da veggente riconosce le situazioni scomode prima che accadono ed agisce così decisamente in anticipo. Percepisce tutto ciò che gli accade anche se spesso lascia credere al suo gruppo di non essere così in gamba facendosi consigliare.

Eppure, chi è del segno dei Pesci raramente sbaglia un’idea o una determinata sensazione su qualcuno o su qualche evento. Allo stesso tempo è idealista e vive di emozioni, pensieri e attimi affidandosi quasi esclusivamente al suo sesto senso. Non è semplice convivere con un Pesci: però, in verità, non ci si annoierà mai.