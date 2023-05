News Amadeus: “tra la vita e la morte”, colpito da una terribile malattia | Situazione drammatica Di Mia Lonigro - 11

Amadeus, la malattia che lo ha colpito è terribile, si è trovato tra la vita e la morte, dichiarazione inaspettata.

Amadeus è uno dei conduttori più apprezzati dell’intrattenimento italiano. Reduce dal grande successo di Sanremo, la kermesse più importante della musica nostrana, Amadeus sarebbe pronto a presentare anche la prossima edizione del Festival. Sulla questione, però, sono in corso diversi rumors secondo i quali l’uomo sarà esclusivamente conduttore ma non ricoprirà il ruolo di direttore artistico.

Scelta questa da attribuire ad un cambio dei vertici Rai dovuto al nuovo governo in carica. si dice che non sia piaciuto per nulla la sfumatura queer e progressista di quest’ultima edizione del Festival e che per il 2024 si opterà per un ritorno alla tradizione.

In verità, la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo è stata al di là delle polemiche sterili un successo incredibile sia dal punto di vista dello spettacolo ma anche per quanto riguarda le canzoni. A trionfare Marco Mengoni impegnato ora all’Eurovision dove canterà la canzone con la quale ha vinto la kermesse ossia Due vite.

Insomma, il futuro di Amadeus nonostante la sua indiscutibile bravura sembra essere appeso ad uno filo ma spunta ora un’intervista rilasciata alla rivista Oggi all’interno della quale l’ex deejay fa delle confessioni sulla sua vita privata davvero inaspettata.

Le dichiarazioni di Amadeus

Proprio in occasione dell’ultima edizione del Festival, Amadeus aveva rilasciato alcune dichiarazioni scioccanti. L’uomo ha raccontato come da piccolo fosse sul punto di morire a causa di una malattia: “Sono un miracolato. A 7 anni mi ammalai gravemente di nefrite e fui tra la vita e la morte” ha spiegato, infatti, Amadeus specificando di essere stato ricoverato per oltre due mesi.

“Santa Rita è la mia santa protettrice anch’io la interpello quando prego”, ha poi aggiunto confessando che i suoi genitore si affidavano alle preghiere nella speranza di poterlo finalmente riabbracciare. Una grave forma di nefrite ha messo in bilico la vita di Amadeus ad appena 7 anni, un’esperienza che sicuramente l’ha forgiato per gli anni a venire. Proprio il suo nome, infatti, è un omaggio alla santa protettrice dei casi impossibili.

La vita privata di Amadeus

Al suo fianco ora c’è sua moglie Giovanna Civittillo, showgirl conosciuta quando conduceva L’Eredità dalla quale ha avuto il suo secondo figlio José. Prima di lei, infatti, l’uomo è stato sposato con Marisa con cui ha avuto la sua primogenita Alice, ormai donna adulta e bellissima.

Nella stessa intervista, Amadeus ha parlato di quando il suo lavoro è andato in stand by per circa due anni ed il telefono non squillava mai. Piano piano è riuscito a rimettersi in sesto partecipando a programmi tipo Tale e quale show, Mezzogiorno in famiglia fino a condurre il Festival di Sanremo, trasmissione che l’ha consacrato come uno dei più competenti nella televisione italiana.