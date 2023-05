News Sono identiche! Alessia Marcuzzi ha una gemella, rivelata la parentela incredibile Di Mia Lonigro - 19

La conduttrice mette sui social una foto della sua bellissima madre. Le due sono praticamente identiche. I fan rimangono attoniti.

Alessia Marcuzzi è tornata sugli schermi dopo un periodo di pausa dal piccolo schermo. Il suo rientro è stato accolto con grandissima gioia da parte di tutti i suoi ammiratori che da anni la seguono nelle sue avventure televisive. La Marcuzzi, in effetti, è un vero e proprio pilastro della televisione, una delle conduttrici più amate ed apprezzate in circolazione.

Certo, tempo fa vedere la Marcuzzi esclusa dai palinsesti Mediaset ha fatto davvero un effetto strano proprio perché per moltissimi anni è stata la protagonista indiscussa di diverse trasmissioni. Fortunatamente in seguito ad un periodo di pausa, Alessia è approdata in Rai con uno show bellissimo e di successo: Boomerissima.

Alla Rai, Alessia ha trovato finalmente spazio mentre porta avanti anche la sua attività imprenditoriale nel campo della moda e del beauty. Anche sui social la sua popolarità continua a crescere e conta oltra cinque milioni di follower con i quali condivide attimi della sua vita privata e professionale.

Di recente proprio sui suoi canali ha mostrato una persona per lei davvero speciale che le è stata vicina nel bene e nel male: si tratta di sua madre la cui somiglianza è davvero strabiliante e i fan rimangono senza parole.

L’addio a Mediaset e la vita privata di Alessia Marcuzzi

Il volto di Alessia Marcuzzi è inevitabilmente legato a Mediaset grazie alla conduzione di programmi cult come Le Iene, L’Isola Dei Famosi e il Grande Fratello. Come non nominare poi anche lo storico festival della rete del biscione, Il Festivalbar in onda negli anni ’90 e 2000 all’epoca evento importantissimo per la musica italiana. Insomma, una carriera costellata da grandi traguardi nonostante diverse battute d’arresto.

Dal punto di vista sentimentale per la Marcuzzi non è stato un periodo semplice: dopo quasi dieci anni di matrimonio i due hanno annunciato la fine della loro relazione. Un colpo basso per la conduttrice forse convinta di aver trovato finalmente l’uomo della sua vita dopo varie storie d’amore importanti.

L’incredibile somiglianza con sua madre

Adesso, però, Alessia Marcuzzi è felice: alla fine dei conti la sua famiglia allargata funziona sempre alla perfezione. Insieme ai suoi ex compagni con i quali ha avuto Tommaso e Mia e che sono rispettivamente Simone Inzaghi e Alessia Marcuzzi le cose procedono a gonfie vele e tutti vivono nella più totale armonia.

Anche con la sua famiglia d’origine il rapporto è davvero speciale, i suoi genitori, infatti, l’hanno sempre supportata in ogni decisione dimostrandole sempre un profondo affetto. Una foto pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram della sua bellissima mamma ha messo in evidenza l’incredibile somiglianza tra le due donne, entrambe meravigliose e sorridenti. I followers si scatenano ed in tanti commentano credendo che le due siano proprio sorelle.