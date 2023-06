News Bebè in arrivo in casa De Martino: “Spero di avere la forza” | Travolto dall’emozione Di Ambra Ferri - 14

Doveva restare un segreto, ma non è riuscito a trattenersi dal dirlo: la famiglia di Stefano De Martino si allarga!

La lieta notizia ha sorpreso positivamente tutti: nessuno credeva che in casa De Martino ci fosse una cicogna in arrivo.

Il conduttore sta per rivivere un momento emozionantissimo, che cambierà ancora la sua vita, stravolgendo gli equilibri familiari.

Per tutti quelli che credono che sia Belen ad essere incinta, sappiate che non è così. É in arrivo un bebè, ma non sarà la showgirl argentina a dargli luce.

Cicogna in arrivo in casa De Martino

Il ballerino e conduttore Stefano De Martino prestissimo stringerà tra le sue braccia un altro bambino. Sa bene cosa significa diventare papà, questa volta, però, sarà del tutto diverso. Infatti, sta per assumere il titolo di zio: ad essere in dolce attesa non è Belen Rodriguez, ma Adelaide De Martino. Il fortunato papà, invece, si chiama Diego Di Domenico ed è il suo attuale compagno.

Come si evince dal cognome che li lega, la donna è la sorella del noto conduttore, che proprio nelle scorse ore ha confessato di essere in dolce attesa. La notizia ha riempito il cuore di gioia dell’ex ballerino di Amici e di tutti i suoi followers, che non vedono l’ora di vederlo nei panni dello zio. Sappiamo quanto De Martino ami stare in compagnia dei bambini: papà di Santiago, ha dimostrato di saper ricoprire benissimo quel ruolo così affascinante, ma allo stesso tempo complesso.

Chi è Adelaide De Martino

La sorella Adelaide ha annunciato la lieta notizia pubblicando una foto su Instagram in compagnia della madre e delle zie, a cui è stata corredata una breve didascalia, ma molto d’impatto: “Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne”. Queste le parole di Adelaide, che ha scelto di comunicare la bellissima notizia proprio in occasione della Festa della Mamma.

Per Stefano De Martino, quindi, si apre un nuovo capitolo della sua vita, tanto importante quanto emozionante. Diventerà zio e vivrà ancora una volta un’emozione bellissima, impossibile da descrivere. Questo vuol dire che anche Belen diventerà zia. Insomma, la famiglia De Martino si sta allargando sempre di più. Chissà se anche lui ci regalerà un altro bebè in futuro.