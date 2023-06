News U&D: dopo anni la verità su Gemma e Giorgio: l’autrice sputa il rospo solo ora Di Mia Lonigro - 15

La storia di amore tra Gemma e Giorgio di Uomini e Donne di nuovo protagonista di uno scoop. A distanza di anni una nuova verità.

Gemma Galgani è una di quelle personalità televisive che è impossibile non conoscere. La donna è una dama del noto programma condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne da oramai diversi anni, diventando un vero e proprio personaggio famoso. A tutti gli effetti Gemma è riuscita a raccogliere in giro per l’Italia tanti fan che la seguono nelle sue avventure e disavventure amorose.

A Uomini e Donne la Galgani continua il suo percorso imperterrita sempre alla ricerca della sua anima gemella nonostante abbia diversi detrattori tra cui l’opinionista dello show Tina Cipollari con la quale è guerra aperta da sempre. Eppure, Gemma rimane ancora adesso al centro del gossip per la sua nota relazione con Giorgio Manetti avvenuta qualche anno addietro.

I due conosciutisi negli studi di Mediaset hanno intrapreso una storia fatta di alti e bassi sempre nell’occhio del ciclone ora per la differenza di età, lui 59 e lei 65, ora per le dichiarazioni di lui. Giorgio, infatti, sebbene si sia invaghito di Gemma quasi subito ha sempre precisato il desiderio di vedere altre persone contro il volere della Galgani.

Gemma per lui ha anche cambiato atteggiamento e da donna timida e poco espansiva ha acquisito un sacco di autostima a partire dal valorizzare il suo corpo con vestiti attilati e tacchi a spillo.

L’amore tra Giorgio e Gemma

Giorgio ha sempre dichiarato di aver provato subito una grande attrazione per Gemma così come confessato da Barbara D’Urso: “Gem è la mia ragazza e gli anni che ci dividono non rappresentano un problema per me. La forte attrazione nei suoi confronti è scattata a un’ora dal primo incontro. […] Mi ha colpito il suo profumo, la sua eleganza, i suoi capelli biondi: non sono proprio riuscito a resistere”.

La Galgani sempre dalla D’Urso ha aggiunto: “L’ho amato dal primo momento in cui l’ho visto. Fin da subito, il solo vederlo non mi ha più fatto ragionare. […] Sono consapevole di essere considerata uno zerbino ma io mi sento un tappeto persiano grazie a lui. So anche di avere avuto un coraggio indescrivibile, quando lui esce con un’altra donna, piango perché sono consapevole che tutto potrebbe finire in quel momento. È quella la mia paura, che la situazione possa cambiare”.

La fine della relazione

Ecco che però la favola è poi giunta al termine quando Gemma ha rifiutato di uscire insieme a Giorgio dal programma perché non ha creduto nella sua buona fede e che lui fosse veramente innamorato di lei. Tuttavia, in un ennesimo colpo di scena Gemma gli ha scritto una lettera d’amore per riconquistarlo senza per riuscirci e nel 2018 Giorgio è uscito definitivamente dalla trasmissione senza Gemma e chiudendo con lei per sempre.

Un colpo per Gemma che non ha mai smesso di amarlo il cui pensiero continua in qualche modo a tormentarla ancora adesso dopo così tanti anni. A tal proposito proprio un’autrice della redazione Raffaella Mennoia ha spiegato bene i sentimenti di Gemma in merito rivelando una veritò ai nascosta: “Gemma ci mette verità, sentimento. Lei è stata veramente male per il suo amore per Giorgio. La gente capisce se una persona è spontanea, se viene lì per trovare l’amore. E lei lo è”.