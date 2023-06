News Marco Masini confessa: “gli diedi quello schiaffo”, doloro momento con la madre | Pentito Di Didi Kera - 9

Il cantautore ha rivelato i momenti più difficili vissuti durante il corso della sua vita professionale e privata.

Di recente, il cantautore e pianista toscano Marco Masini ha rilasciato un’intensa e personale intervista al quotidiano Il Corriere della Sera, dove si è raccontato ed ha svelato diversi lati della sua vita sia professionale che personale.

Uno dei temi che Masini ha affrontato è stato quello che lo ha allontanato della musica perché giravano voci su una sua eventuale iettatura. Nel 2001, infatti, erano state messe in giro delle voci che insinuavano che Marco portasse sfortuna. Masini non voleva ritirarsi, ma avvisare i fan che se non si vedeva più come prima non era di certo per colpa sua.

Il cantautore ha svelato: “Le tv non mi volevano ospitare. Quelli della mia casa discografica mi dissero ‘ci dispiace, ma sei un prodotto invendibile’”. Inoltre, ha rivelato che a quei tempi, ogni volta che un operaio sentiva il suo nome, faceva gli scongiuri. Marco ha vissuto un momento veramente difficile, ma è stato in grado di superarlo e di tornare più in forma di prima.

La sua rinascita dalle proprie ceneri è avvenuta non solo grazie alla forza di volontà di Marco, ma anche al fatto che la sua voce e il suo talento non potevano essere ignorati troppo a lungo. Durante il corso dell’intervista, Masini ha raccontato anche due episodi spiacevoli riguardanti sua madre e suo padre.

Il ricordo doloroso della madre

Nell’intervista al Corriere della Sera, Marco si è lasciato andare in una rivelazione circa la madre e il periodo quando lei è venuta a mancare: “Avevo 18 anni e di lei mi resta un ricordo sbiadito ma dolcissimo. Stava già male ma avevo un concerto alla Bussola di Chianciano Terme”.

Marco ha rivelato di non aver rinunciato al suo ingaggio, sebbene fosse molto addolorato per la morte della madre. Ad oggi, Masini definisce quella sua scelta: “La più grande caz*ata della mia vita”, mostrando quanto si sia pentito.

Lo schiaffo dato al padre

Marco ha anche rivelato che a quell’età ha dato per la prima ed unica volta uno schiaffo al proprio padre. Quest’ultimo lo aveva pregato di non andare a suonare con la sua band perché temeva il peggio: “Prima che lo facesse lui, gli diedi quello schiaffo”.

Masini ha raccontato che l’uomo è rimasto talmente stupito che non ha reagito all’azione del figlio: “Gli ho chiesto scusa tante volte però il rimorso mi resta ancora”. Marco Masini ha affermato che né l’episodio con sua madre, né quello con suo padre sarebbe mai dovuto accadere, rimpiangendo così le sue azioni.