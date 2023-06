News Sapore di mare: che fine ha fatto Marina Suma? Destino infame e vita stravolta | FOTO Di Didi Kera - 11

L’attrice del famoso film con Jerry Calà è sparita dalle scene diversi anni fa, ma adesso che cosa sta facendo?

Marina Suma è un’attrice ed ex modella napoletana che ha ottenuto un enorme successo cinematografico grazie alla pellicola Sapore di mare, diretta da Carlo Vanzina e uscita nelle sale cinematografiche nel 1983.

All’epoca, Marina aveva appena 23 anni, mentre oggi ne ha ben 63. In questi quarant’anni di attività, la Suma ha preso parte a diversi progetti lavorativi. Tuttavia, è da diverso tempo che non si sa più nulla sul suo conto.

In Sapore di mare, l’attrice interpretava Marina Pinardi, assieme ad un cast d’eccezione: Jerry Calà, Alba Parietti, Christian De Sica, Virna Lisi e Isabella Ferrari. Il film di Vanzina ha incassato ben 10 miliardi delle vecchie lire, facendo credere che la Suma avrebbe sfondato nel mondo del cinema. Verità parziale.

il debutto cinematografico di Marina è avvenuto nel 1981 grazie a Le occasioni di Rosa, film diretto da Salvatore Piscicelli. Inoltre, per questa pellicola, l’attrice ha anche vinto il David di Donatello per la Migliore attrice esordiente e il Nastro d’argento per la stessa categoria.

La filmografia di Marina Suma

L’attrice è stata uno dei pilastri cardine delle commedie italiane e dai suoi numerosi successi ci si aspettava una fama quasi immortale. Tra le pellicole alle quali ha preso parte, ricordiamo: Dio li fa poi li accoppia, con Johnny Dorelli, Sing Sing, con Adriano Celentano, Cuori nella tormenta, con Carlo Verdone e Lello Arena e Un ragazzo e una ragazza, con Jerry Calà.

Quest’ultimo film, assieme a Infelici e contenti, con Ezio Greggio e Renato Pozzetto, hanno introdotto la Suma come attrice nel mondo delle commedie italiane. In quello stesso periodo, Marina aveva una relazione con Angelo Cannavacciuolo che, in Sapore di mare, recitava nei panni di suoi fratello.

Marina Suma oggi

Tutte queste informazioni riguardo all’attrice si hanno grazie ad una recente intervista che vede la Suma come protagonista. Lei stessa non è mai riuscita a comprendere perché dopo quei grandi successi, i registi, o il mondo dello spettacolo in generale, non l’abbiano più presa in considerazione.

L’ultimo film al quale ha preso parte la Suma è Ballando il silenzio, pellicola drammatica del 2015, diretta da Salvatore Arimatea. Invece, per quanto riguarda il piccolo schermo, l’ultima serie tv in cui ha recitato Marina risale al 2008 ed è Donne assassine, diretta da Alex Infascelli. Ad oggi, Marina Suma dedica la maggior parte del suo tempo al teatro.