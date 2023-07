News Amadeus dice addio a Sanremo 2024: adesso cambia tutto | I vertici Rai tremano Di Mia Lonigro - 13

Amadeus sta preparando la nuova edizione del Festival di Sanremo: l’ultima sotto la sua conduzione. Ma molte cambieranno radicalmente!

Amadeus, celebre presentatore televisivo italiano, si prepara per la sua quinta edizione come conduttore del prestigioso Festival di Sanremo. Tuttavia, la prossima edizione del 2024 promette di essere diversa dalle precedenti, con importanti cambiamenti nel regolamento che sono stati accennati durante una recente intervista nel TG1 Mattina Estate di Giorgia Cardinaletti.

Nonostante le anticipazioni riguardo ai possibili nomi delle co-conduttrici, resta ancora un mistero chi affiancherà Amadeus sul palco del Festival. Inoltre, Amadeus ha condiviso che questa sarà la sua ultima volta come conduttore di Sanremo, anche a causa dei cambiamenti nella dirigenza Rai e delle presunte critiche alle sue proposte innovative.

Amadeus ha, così, dichiarato: “Il regolamento sarà diverso da quello degli anni scorsi. Ho finito di scriverlo e lo sto mandando all’approvazione degli avvocati della Rai”. Questo indica che il Festival sarà caratterizzato da nuove dinamiche e da una visione rinnovata per mantenere l’interesse del pubblico e della critica.

Il conduttore a quanto pare si sarebbe fatto consigliare dai suoi due figli Martina 25 anni e Josè 13 anni per capire meglio il mercato discografico odierno in segno di un suo sempre costante intento di rinnovarsi e di aderire alla contemporaneità della musica.

Il mistero delle Co-conduttrici

Sebbene siano emersi alcuni nomi come possibili co-conduttrici, tra cui le celebri cantanti Annalisa o Emma, così come esperte di musica come Ema Stokholma o Andrea Delogu, non è ancora stato confermato chi affiancherà Amadeus sul palco di Sanremo 2024. La scelta delle co-conduttrici sarà fondamentale per creare una sinergia perfetta che contribuirà al successo dell’evento.

Il pubblico e gli appassionati del Festival dovranno attendere ulteriori comunicazioni per scoprire chi avrà l’onore di condividere il palco con Amadeus. In quanto ultima volta di Amadeus come conduttore di Sanremo lo spettacolo deve essere perfetto oltre che rappresentare a pieno i gusti del mercato moderno e il favore dei giovani.

L’addio di Amadeus a Sanremo

Le ragioni dietro questa decisione sembrano essere legate ai cambiamenti nella dirigenza della Rai, che potrebbero non condividere la sua visione progressista per il Festival. Il futuro dell’evento, intanto, sembra essere caratterizzato da modifiche sostanziali anche se bisognerà attendere ancora un po’ per avere altre informazioni a riguardo.

Intanto, come confessato da Amadeus stesso, ora è tempo di scegliere i pezzi e i cantanti in gara partendo però dai giovani per finire con i Big. Questa è per lui un’estate all’insegna del lavoro ma lui è ampiamente abituato. Il pubblico comunque rimane in attesa delle novità e delle sorprese che Sanremo 2024 porterà, nell’attesa di celebrare ancora una volta la musica italiana in uno dei festival più amati e seguiti del Paese.