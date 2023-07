News Michelle Hunziker come non l’avete mai vista: “Ecco perché scappano da me” | Triste rivelazione Di Luna Vespri - 12

Michelle Hunziker, ospite a Verissimo, ha rilasciato una triste confessione riguardo la propria vita sentimentale.

Michelle Hunziker, showgirl e conduttrice svizzera rientra tra le più amate dal pubblico italiano, per la sua energia e simpatia spontanea sempre con il suo splendido sorriso stampato in faccia.

L’abbiamo vista condurre tantissimi programmi accanto personaggi di spicco nel mondo della televisione come Gerry Scotty ed Ezio Greggio, e poi alla guida di programmi tutti suoi: All Together Now e Michelle Impossible.

La conduttrice biondissima e altissima è anche una meravigliosa mamma di tre splendide figlie nate dai matrimoni con Eros Ramazzotti da cui è nata Aurora, e da quello con Trussardi, padre di Sole e Celeste. Dal 30 marzo 2023 è diventata nonna per la prima volta di Cesare, primogenito della figlia Aurora e del compagno Goffredo Cerza.

La sua bellezza e il suo sorriso contagioso, che l’hanno resa un’icona di stile e una delle personalità più amate della televisione italiana. Oltre al suo talento televisivo, Michelle è anche impegnata in numerose attività di beneficenza e sostiene diverse cause sociali.

La confessione di Michelle

Michelle Hunziker, durante l’intervista rilasciata a Verissimo di Silvia Toffanin, ha rivelato come, proprio per la sua numerosa famiglia, abbia problemi a trovare un compagno, dal momento che, non appena inizia una frequentazione, “i corteggiatori” dice “fuggono da me per il pacchetto famiglia”.

La questione, però, non interessa alla conduttrice, poiché al momento – e soprattutto dopo la nascita di Cesare -ha ben altre priorità. Infatti, diventata nonna da pochissimo, Michelle confessa che la nascita del nipotino ha risvegliato in lei la gioia della maternità “Sono felice come se fossi ridiventata mamma”.

Le gravidanze di Michelle Hunziker

Michelle ha poi parlato delle sue gravidanze, affermando come tutte siano state abbastanza tranquille e serene: “Nell’ultima mangiai tanto” confessa “ingrassai di 35 chili e mangiavo tutto ma pensai ‘ma quando mi ricapita?’. E con questo invita tutte le mamme a godersi il momento.

Da quanto si desume, dunque, la Hunziker è felicissima di essere nonna, nonostante la giovane età, affermando “La nonnitudine non ha nulla a che fare con l’età anagrafica, ma è uno stato di beatitudine perché è come se sei mamma o papà al cubo” così esclama “Siate orgogliosi, non siete vecchi. Siete solo nonni”. Ha poi parlato di quanto Goffredo e Aurora siano degli ottimi genitori, anche se la sua Aurora resta sempre la sua bambina, e non si sarebbe aspettata un tale coraggio “È diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè”.