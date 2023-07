News Daria Bignardi è malata: “Mi sono arresa” | Il dolore tormenta la famiglia Di Marina Drai - 14

Daria Bignardi ha rivelato un dolore che la tormenta e che ha ereditato dalla madre sin da quando era piccola.

Daria Bignardi è una delle conduttrici più apprezzate dagli italiani. Il suo esordio risale al 1991 in Milano, Italia sulla Rai insieme a Gad Lerner. Quattro anni dopo, nel 1995, è passata in Mediaset dove ha condotto diversi talk show e reality show tra i quali Tempi Moderni e Grande Fratello.

Negli ultimi anni è stata conosciuta principalmente per la conduzione de Le invasioni barbariche su LA7. Ha collaborato anche con Vanity Fair e ha diretto Donna per tre anni, dal 2002 al 2005. Tra il 2016 e il 2017 è stata direttrice di Rai 3.

Nel 2009 ha esordito anche come scrittrice col romanzo Non vi lascerò orfani, edito da Mondadori. La collaborazione con la casa editrice è continuata fino al 2020 e Bignardi ha pubblicato 7 romanzi con Mondadori, l’ultimo Oggi faccio azzurro. Nel 2022 ha pubblicato un altro romanzo con Einaudi.

Nel 2018 la giornalista ha inoltre esordito a teatro con La coscienza dell’ansia, uno spettacolo che è arrivato a Bologna, Sassuolo e Milano. Nello spettacolo Bignardi era in coppia con l’attrice teatrale FLO e insieme a lei racconta storie inedite e letture tratte dai suoi romanzi.

Daria Bignardi rivela il suo dolore

Dietro la donna forte e determinata che vediamo in televisione si nasconde una persona che porta con sé un grande dolore. Intervistata da Vanity Fair, Bignardi ha parlato di sé, della sua carriera, e soprattutto di quella malattia ereditata dalla madre che non la lascia mai in pace.

La giornalista e conduttrice ha rivelato infatti di soffrire di un disturbo di ansia ossessiva che le fa vedere la vita da tutta un’altra prospettiva. Sua madre soffriva dello stesso problema e negli anni Bignardi ha sviluppato questo disturbo d’ansia, anche se, specifica la giornalista, è riuscita a tenere la testa alta e combattere nonostante le difficoltà.

Il racconto della giornalista

“Ho avuto una madre malata di ansia ossessiva e per anni, avendo detestato l’ansia di mia madre e adorato lei, ho rimosso l’idea di soffrirne. Poi ho capito che invece l’ansia dominava anche me, anche se me lo nascondevo e lo nascondevo agli altri” ha rivelato a Vanity Fair senza nascondere il dolore che provava.

“Alla fine mi sono arresa, l’ho accettata, l’ho usata, ho capito che era il motore di tutto quel che facevo” ha concluso, spiegando che proprio quell’ansia in alcuni casi è stato il motivo per cui è riuscita ad andare avanti, combattere e raggiungere tutti i suoi obiettivi. Il suo è un messaggio di speranza e coraggio per chiunque soffra di questo disturbo.