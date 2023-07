News Il principe Harry ha un gemello ed è un criminale | Spuntano le FOTO rarissime Di Marina Drai - 13

Panico tra i reali inglesi e il popolo: spunta il gemello di Harry, ma è un criminale. Nessuno lo conosceva.

Harry, il secondogenito di Carlo e Lady D., torna a far parlare di sé, ma questa volta non per “colpa” sua: per le strade di Londra è comparso un uomo che sembra il suo gemello, ma ha una storia torbida alle spalle che potrebbe mettere nei guai il duca di Sussex.

Per lui non c’è pace: i rapporti coi famigliari erano ai ferri corti già prima della morte della regina Elisabetta, ma dopo i funerali tutto è precipitato. La casa reale inglese non è riuscita a controllare il comportamento del figlio ribelle e ha osservato in silenzio mentre tutto il mondo ascoltava cosa aveva da dire il duca.

Dopo la serie tv prodotta da Netflix sulla storia tra Harry e Meghan, il duca di Sussex ha scosso il mondo con Spare, la sua autobiografia nella quale ha lanciato diversi attacchi alla sua famiglia, compresi il padre, il fratello, la nonna e Camilla.

Il libro si è dimostrato un gran successo di vendite, ma di certo parte della sua fortuna è da attribuire alle discussioni infuocate cominciate già diversi mesi prima dell’uscita e in gran parte anche alla morte della regina Elisabetta.

Harry e Meghan

I duchi di Sussex hanno ormai “divorziato” dalla famiglia reale. Negli ultimi mesi i due hanno dovuto affrontare non solo le voci di una crisi e dei tradimenti di lei, ma anche il distacco dei reali. Nonostante Carlo III avesse invitato anche Meghan all’incoronazione, lei ha lanciato un chiaro messaggio non presentandosi.

Il duca e la duchessa, nel frattempo, hanno abbandonato definitivamente il tanto amato Frogmore Cottage, come confermato da Sir Michael Stevens, custode delle finanze private della coppia. La coppia aveva anche pagato le spese di ristrutturazione del posto, lasciando di fatto alla famiglia una proprietà ancor più di valore.

Il gemello segreto

Alcune immagini delle telecamere di sicurezza di un negozio di Londra hanno inquadrato un uomo identico a Harry. Le immagini hanno fatto il giro del mondo lasciando a bocca aperta il popolo inglese, convinto che quell’uomo fosse un gemello del duca sempre tenuto nascosto dalla famiglia. Ma di chi si tratta in realtà?

La somiglianza è incredibile, ma l’uomo inquadrato non c’entra nulla con la famiglia reale: è un ladro di borse Luis Vitton. Nella foto condivisa dalle autorità l’uomo cerca di nascondere il proprio volto indossando una felpa e un cappello, ma la somiglianza è emersa subito. Non è che ora Harry verrà scambiato per un criminale?