News Vite al limite: Charity Pierce 400 Kg, era la donna più pensante del mondo | Il ricordo è straziante Di Mia Lonigro - 18

Vi ricordate la storia di Charity Pierce protagonista di Vite al limite? Il ricordo delle sue disavventure continua a commuovere tutti.

Vite al limite è lo storico programma in onda in Italia su Real Time che ha come protagonisti le storie di persone affette da gravi forme di obesità. Al centro della narrazione il percorso di guarigione e i loro tentativi di dimagrire per potersi salvare la vita.

A guidarli il noto dottor Nowzaradan che con metodi schietti e diretti cerca di far capire ai suoi pazienti che per salvarsi la vita devono assolutamente perdere peso e che l’operazione di restringimento dello stomaco non ha senso se prima non ci si attiva per cambiare dieta e fare dello sport.

Nel corso delle undici stagioni sono state illustrate diverse storie ma una in particolare ha lasciato tutti senza parole. Si tratta di quella di Charity Pierce donna con il peso più alto tra tutti i pazienti quindi di ben 353 kg. Quando la Pierce si è presentata nello show aveva 39 ed è stata spinta dalla necessità di dimostrare a sua figlia di poter cambiare la propria vita.

Anche Charly, la figlia, infatti stava iniziando a seguire le orme della mamma: ma grazie all’esempio di forza e determinazione della donna per loro l’epilogo è stato davvero sorprendente. Il percorso è stato molto tortuoso e spesso Charity ha espresso il desiderio di morire invece che di patire tutte quelle sofferenze. Ma come sarà andata a finire?

La storia di Charity

La Pierce con grande tenacia è riuscita a perdere ben 180 kg in modo da potersi sottoporre al bypass gastrico del dottor Nawzaradan. Nonostante nel tempo fosse riuscita a perdere 230 kg, Charity si è poi gettata nell’alcol sviluppando una dipendenza. Questo ha in parte deteriorato il rapporto con sua figlia Charly che però memore dell’esempio della mamma ha perso a sua volta 45 kg.

Le disavventure della donna, però, non sono finite: Charity ha scoperto il tradimento del compagno con sua sorella e nello stesso periodo è venuta mancare sua madre. Insomma, troppi ostacoli psicologici per poter completare la guarigione in maniera integrale. Per non parlare del fatto che nel 2020 le è stato diagnosticato un cancro ai reni, malattia che costò la vita a sua madre.

Com’è ora Charity

Charity è sopravvissuta all’intervento di rimozione del rene come ha comunicato lei stessa sulla sua pagine Facebook dove ha aggiunto: “Spero solo che il futuro abbia qualcosa di buono in serbo”. I fan hanno continuato a seguire la sua vita anche dopo la fine del programma supportandola e comprendendo tutti suoi momenti più difficili.

Ora Charity Pierce sta meglio e pesa circa 150 kg! Un ottimo risultato se contiamo da dove era partita. La donna ora si gode i momenti di gioia con la sua famiglia e con i nipoti della figlia Charly, anche lei dimagrita notevolmente. Un po’ di pace, insomma, per una signora che ha passato davvero di tutto.