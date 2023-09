News Test visivo impossibile: se riesci a trovare la volpe hai la vista di Superman | Il 99% fallisce Di Didi Kera - 21

Metti alla prova le tue doti di percezione visiva e trova la volpe nascosta in quest’immagine nel minor tempo possibile.

Il web è il metodo più veloce e comodo per cimentarsi in svariati test che aiutano a mantenere attivi il nostro cervello e la nostra mente. Ci sono diversi tipi di test: quelli visivi e le illusioni ottiche, i test matematici e logici e quelli psicologici e sulla personalità. Ognuno di loro ha un compito specifico.

Ad esempio, i test matematici ci aiutano a migliorare le nostre capacità scientifiche e a fare i calcoli più velocemente, mentre i test psicologici e sulla personalità ci fanno scoprire lati del nostro carattere che prima non conoscevamo e ci aiutano a capire se noi ci vediamo come gli altri ci vedono.

I dottori e i neurochirurghi consigliano l’utilizzo di questi tempi con cadenza regolare, possibilmente giornaliera, perché rallentano il processo inevitabile di invecchiamento del nostro cervello e della nostra mente. Se vogliamo essere dei vecchietti arzilli, dobbiamo allenare anche la nostra mente, non solo il nostro fisico. Come si dice: mens sana in corpore sano.

Il test proposto oggi è di tipo visivo. Questi test mettono alla prova le nostre abilità percettive e ci aiutano a potenziare la nostra capacità di individuare anche i più dettagli. Il compito di oggi è semplice: individuare la volpe nascosta nella foto nel minor tempo possibile. Più precisamente, dovete riuscirci in meno di 7 secondi.

Test visivo della volpe

Osservate l’immagine fornita e cercate di trovare la volpe che vi si nasconde all’interno. Quello che vediamo potrebbe risultare fastidioso o accecante per alcuni, dato che ci sono molte foglie arancioni colpite dai raggi del sole mentre tramonta. Quindi un colore di un arancione forte potrebbe dare fastidio agli occhi.

Inoltre, c’è anche un muretto e delle ombre di alcuni alberi secchi che possono distogliere l’attenzione dal manto arancione brillante delle foglie autunnali cadute sul prato. Lasciate perdere tutte queste distrazioni e focalizzatevi sull’immagine della volpe: avendo in mente com’è fatta, cercatela anche nella foto proposta.

Test visivo della volpe-soluzione

Se non siete ancora stati in grado di individuare la volpe in meno di 7 secondi e ci state provando da tutta la giornata, ecco la soluzione. Il simpatico quadrupede si trova in alto, al centro della foto, vicinissima all’ombra dell’albero secco, sdraiata comodamente tra le foglie autunnali.

Sapendo che la volpe è comunemente arancione, era facile capire che si trovasse nascosta tra il mucchio di foglie cadute. Ma, anche se sappiamo dove potrebbe essere, individuarla veramente è tutt’altra cosa. Se avete fallito questo test visivo, non arrendetevi e provate a farne degli altri. Vedrete che le vostre abilità visive miglioreranno sempre di più.