News Infedeltà: gli uomini di questi segni zodiacali sono un vero pericolo | Meglio individuarli subito Di Marina Drai - 16

Secondo l’oroscopo ci sono tre segni molto infedeli, soprattutto tra gli uomini: ecco da chi devi stare alla larga.

L’amore è un terreno molto complesso sul quale ci si può fare davvero molto male. A volte anche le persone che abbiamo al nostro fianco da una vita, quelle di cui ci siamo sempre fidati ciecamente, possono rivelarsi una delusione e tradirci.

L’oroscopo può aiutarci a capire se una persona è incline a determinati atteggiamenti sulla base del segno di nascita e in parte anche dell’ascendente. Per esempio, per molte donne sarebbe utile capire se il proprio partner è “naturalmente” portato a tradire.

Ci sono infatti tre segni che sono più inclini al tradimento di altri e che quindi potrebbero farvi soffrire. Come per ogni cosa, c’è una differenza tra uomini e donne, quindi questa lista, in questo caso, vale soltanto per gli uomini.

Curiose di scoprire se il vostro partner appartiene a uno di questi segni? Oggi l’oroscopo potrebbe rivelarvi una verità scioccante, quindi tenetevi forte.

I tre segni più infedeli

Tra i segni più infedeli in assoluto dell’oroscopo, almeno per quanto riguarda gli uomini, c’è il Leone: i nati sotto questo segno, è risaputo, sono persone egocentriche e in alcuni casi anche egoiste. Amano stare sempre al centro dell’attenzione e sentirsi apprezzati, quindi in una relazione potrebbero cercare altri “stimoli” per sentirsi corteggiati. Dopo i primi anni d’amore, questi segni potrebbero stancarsi della monotonia e cercare altri partner.

Un altro segno che potrebbe tradirvi è il Capricorno. Queste persone cercano sempre nuovi stimoli, purtroppo anche in amore. Sebbene sia un segno molto controllato, quando si tratta della passione potrebbe perdere la testa e fare degli errori. La testardaggine e l’orgoglio che li contraddistinguono spesso li portano persino a negare il proprio sbaglio.

Evitali se non vuoi soffrire

Un altro segno che può rivelarsi infedele è l’Ariete. Il motivo è da ricercare nella sua impulsività e nella voglia di provare sempre cose nuove. Difficile per questo segno rimanere ancorato alle abitudini: è pieno di energia e ha bisogno sempre di vivere passioni sfrenate. Similmente al Leone, l’Ariete è sempre alla ricerca di nuovi stimoli, anche a danno del partner in molti casi.

Se il vostro fidanzato è nato sotto uno di questi tre segni, fareste bene ad avere un pizzico di timore in più. Ovviamente ogni persona è diversa e gran parte del modo di agire dipende dalla storia personale di ognuno. Se il vostro partner non vi ha mai dato motivo di preoccuparvi, difficilmente dovrete insospettirvi adesso. Ma se il vostro uomo comincia a fare un po’ troppo il farfallone, forse dovreste riportarlo sulla retta via.