Perennemente stressati: questi segni vivono di ansia e malessere | Non farti contagiare

Tutti possiamo soffrire di stress e ansia, ma ci sono tre segni che sono molto più ansiosi degli altri e soffrono di continuo.

La vita moderna può essere molto stressante: sempre in giro da una parte all’altra, scadenze da monitorare, incontri da organizzare, e in men che non si dica la giornata finisce e abbiamo ancora mille cose da fare.

Se a questo si sommano i problemi in famiglia, sul lavoro o col proprio partner, è facile farsi prendere dallo sconforto e vedere tutto nero. Lo stress e l’ansia colpiscono tantissime persone e non è sempre facile combatterli.

Secondo l’oroscopo ci sono tre segni che sono più predisposti degli altri a soffrire di stress e ansia proprio per via della loro inclinazione a voler controllare ogni cosa, facendo in modo che tutto vada sempre e solo per il verso giusto.

Questi tre segni soffrono molto più degli altri, perché di fronte a una giornata no proprio non riescono ad accettare il fatto che le cose possano andare diversamente da come vogliono.

I segni più ansiosi

Tra i segni più ansiosi c’è Gemelli, un segno che già per via della sua doppia natura è sottoposto a livelli di stress molto elevati. Queste persone vogliono avere tutto sotto controllo, e ogni cosa che sfugge alla loro volontà è una fonte incredibile di ansia. Con loro non sono ammesse deviazioni: tutto deve andare come hanno programmato, altrimenti soffrono.

Un altro segno spesso stressato è quello della Vergine. I nati sotto questo segno puntano sempre alla perfezione che, come sappiamo, è in realtà difficile da raggiungere. Ogni giorno lottano con sé stessi e gli altri affinché tutto sia perfetto e come lo vogliono loro, altrimenti la giornata o l’intera settimana è rovinata. Non riescono proprio a liberarsi della volontà di controllare ogni cosa.

Sempre sotto stress

Il terzo segno tra i più ansiosi dello zodiaco è lo Scorpione. Generalmente queste persone sono ansiose e stressate, e il motivo è che sono molto ambiziose e cercano in ogni modo di raggiungere i loro obiettivi. Se questo non accade, si buttano giù facilmente e possono perdere le speranze. Per fortuna dopo un momento iniziale di sconforto, riescono a rimettersi in piedi e tirare fuori il meglio di sé.

Tendendo a essere molto stressati, il consiglio per questi segni è di prendersi ogni tanto del tempo per sé, rilassarsi e cercare di staccare dal tran-tran della vita di tutti i giorni. Cercare di controllare le situazioni non serve a nulla: gran parte di ciò che accade è al di fuori del nostro potere, quindi perché struggersi per qualcosa che non possiamo cambiare? Non lasciate che un dettaglio insignificante rovini le vostre giornate: apprezzate ciò che avete e la vita vi sorriderà.