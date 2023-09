News Carolina di Monaco: l’annuncio straziante riguardo al figlio | Conseguenze terribili Di Marina Drai - 12

Carolina di Monaco si trova a dover affrontare dolorose conseguenze per il suo primogenito. Una brutta situazione.

Carolina di Monaco non sembra poter godere di tranquillità, soprattutto quando si tratta dei suoi figli. Questa volta è stato Andrea Casiraghi, il primogenito della coppia, ad aver dato a sua madre qualche grattacapo.

Sarà anche per questo che Carolina, dopo anni di mondanità, starebbe pensando di andare “in pensione” e ritirarsi a vita privata, lontana dai riflettori e dagli eventi mondani. Carolina, così dicono fonti vicine a lei, vorrebbe dedicare più tempo ai suoi nipoti.

Proprio con loro ha passato le vacanze nel Mediterraneo, a bordo dello yacht di famiglia, il fedele Pacha III sul quale la famiglia trascorre le vacanze ormai da molti anni.

La donna passa le vacanze sull’imbarcazione dal lontano 1991. Lo yacht è del 1931 e le è stato regalato Stefano Casiraghi. Il nome dello yacht è l’acronimo dei loro tre figli: Pierre, Andrea, CHArlotte.

Chi è Carolina di Monaco

Nata nel 1957 e primogenita del principe Ranieri III di Monaco e della principessa Grace Kelly, Carolina è la terza in linea di successione al trono monegasco. Ha accumulato tre matrimoni nel corso della sua vita. Il primo, con il banchiere Philippe Junot nel 1978, si è concluso con il divorzio appena due anni dopo, nel 1980. Tre anni più tardi, nel 1983, ha sposato Stefano Casiraghi, da cui ha avuto tre figli: Andrea Albert Pierre Casiraghi, Charlotte Marie Pomeline Casiraghi e Pierre Rainier Stefano Casiraghi.

Nel 1999 la principessa Carolina ha poi sposato Ernesto Augusto di Hannover, da cui ha avuto una figlia, Alexandra di Hannover. Oggi, a 66 anni, con quattro figli e sette nipoti, la principessa ha ancora molto da fare, specialmente nel gestire i piccoli scandali e i pettegolezzi occasionali causati dalle azioni impulsive dei suoi figli. Questa volta è suo figlio maggiore, Andrea, a essere al centro dell’attenzione.

Cos’ha combinato il figlio?

Andrea Casiraghi ha creato qualche grattacapo per sua madre di recente. Il primogenito, a differenza di sua sorella Charlotte, non ha mai amato la vita di corte e lo ha dimostrato abbandonando il Principato di Monaco e la famiglia reale per stabilirsi altrove. Dal 2013 è sposato con Tatiana Santo Domingo e vive con lei a Londra.

Più innamorati che mai, i due hanno deciso di fuggire in Brasile da soli per una vacanza romantica, ricca di feste in spiaggia e fiumi di cocktail, senza rinunciare a nulla. Ovviamente i paparazzi hanno subito colto l’occasione per fotografare il divertimento dei due e le foto hanno fatto il giro del mondo. Lontani dall’etichetta reale, è probabile che mamma Carolina non sia molto d’accordo con la scelta del figlio.