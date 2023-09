News Test visivo: trova l’intruso fra questi oggetti | Difficilissimo, tu ci riuscirai? Di Federico Del Ferraro - 12

Se sei fra quelli a cui piace mettere alla prova il proprio sguardo questo è il test definitivo che fa per te.

A volte è divertente mettersi in gioco e scoprire quanto siamo abili a risolvere quiz o test che si basano sulla logica o sull’acutezza. Altri test invece sono più “fisici” e non richiedono ragionamento, ma pura e semplice abilità visiva; infine, ci sono dei quiz in cui servono entrambe le cose: scovare un dettaglio e capirne il significato. Cerchiamo quindi di stabilire le tue capacità in queste prove con un quiz che ti testerà a tutto tondo.

Il tuo compito è semplice: in una immagine piena di elementi ripetuti ti basterà scovare quello diverso dagli altri. Dovresti riuscirci nel minor tempo possibile, riuscendo a vedere l’intera immagine nel suo complesso ed intuire visivamente dove si trova la diversità. Si tratta di un classico test di “trova l’intruso”, ma se passasse troppo tempo e tu non fossi ancora riuscito a risolvere il test non disperare, perché ce ne sono anche altri in cui potrai rifarti.

Qui sotto troverai l’immagine in questione. Sarà una immagine piena di ciliegie disegnate, a coppia o singole, ripetute in un ordine preciso. Il tuo compito sarà quello di trovare l’intruso, in questo caso un pomodoro. La forma ed il colore lo nasconderanno, ma due occhi bene attenti riusciranno a cogliere le minima differenze e risolvere il test.

Sei riuscito a trovarlo? E in quanto tempo? Se ci sei riuscito complimenti, è un risultato che in pochi riescono a raggiungere. Se invece il pomodoro è riuscito a sfuggire al tuo sguardo inquisitore non disperare, guarda la soluzione a seguire e mettiti di nuovo alla prova con un altro test visivo difficilissimo.

Il secondo quiz: il cane intruso

Questa seconda sfida si basa di nuovo sull’abilità visiva. Stavolta l’immagine, simile alla precedente, sarà piena di cani stilizzati di diverso colore per confondere ancora di più le acque. Uno di questi cani sarà però diverso dagli altri: in cosa non si sa, ma qualche particolare sarà differente ed il tuo compito è scoprirlo. Ancora una volta quindi, cronometro alla mano e occhi sull’attenti.

Ecco invece la soluzione: e pensare che si trovava proprio al centro!

Sei riuscito a scovare l’inganno? Infatti è giunto il momento di tirare le somme: se li hai risolti entrambi c’è da ammettere che hai una rapidità visiva di molto sopra la media, se ne hai risolto solo uno sei nella media, se non ne hai risolto nessuno la vista non è proprio il tuo forte.

Internet è pieno di quiz che prediligono il ragionamento e la logica piuttosto che lo sguardo e forse quello è il tuo campo in cui eccellere. Ciononostante, il divertimento di questi test non sta solo nella vittoria, ma nella sfida in sé.