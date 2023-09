News Amadeus: colpito dalla morte improvvisa, durissimo colpo per la Tv | Lacrime a fiumi Di Marina Drai - 14

Durante Affari Tuoi con Amadeus è successo qualcosa di insospettabile, quella morte improvvisalo ha colpito in pieno.

Affari Tuoi ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo solo alcune settimane fa, ma già sta riscuotendo un notevole successo.

Amadeus ha apportato una ventata di freschezza al classico gioco dei pacchi, rinnovandone l’immagine senza alterarne la filosofia, e ciò ha conquistato la benevolenza pubblico. D’altronde il suo operato era già molto amato grazie alla conduzione fortunata delle ultime edizioni di Sanremo.

Il gioco è rimasto sostanzialmente uguale nella dinamica: i pacchi, ora presentati come scatole di latta, sono ancora al centro del gioco, e ciascuno è associato a una regione italiana che partecipa a turno ogni sera. La sfida si basa sull’istinto, ma anche su una sorta di scontro con l’ex dottore.

Man mano che i concorrenti aprono i pacchi, dovranno decidere se puntare in alto, seguire le proprie intuizioni o accettare l’assegno offerto loro. Poiché non sono richieste competenze particolari, Amadeus coinvolge i partecipanti chiedendo loro se nutrono un legame speciale con dei numeri. Molte persone associano significati personali ai numeri in base a esperienze positive o negative che ricordano.

Amadeus e il dolore incancellabile

Durante le puntate, proprio per via di questo legame che viene a crearsi, si può assistere a delle confessioni davvero commoventi da parte dei concorrenti. È ciò che è accaduto durante la puntata andata in onda venerdì 5 maggio. Christian, in coppia con sua moglie Enrica, ha spiegato la ragione per cui ha scelto di aprire il pacco numero 7.

Il conduttore, come al solito, ha indagato sulle motivazioni del concorrente e ha ricevuto una risposta inattesa che ha gelato l’intero studio: “È un numero che mi ha segnato…”. Christian, con il sostegno della moglie, ha poi condiviso il motivo del suo disagio e perché eliminare il numero 7 era cruciale per lui e per l’esito positivo del gioco.

Un ricordo doloroso

Il concorrente ha rivelato che il 7 è un numero molto doloroso per lui perché gli ricorda un evento molto tragico: la perdita di un suo caro amico. “Mi ha segnato in negativo purtroppo, portandomi ad avere un carattere un po’ chiuso, a causa del quale non mi piace essere al centro dell’attenzione” ha affermato, spiegando poi che “7 è il giorno in cui è scomparso un mio caro amico, che per me era come un fratello”.

“Era un ragazzo giovanissimo e pieno di vita, è per questo che il 7 è un numero che non mi piace assolutamente” ha continuato. Il pubblico ha subito smesso di parlare, ma il conduttore ha invece incoraggiato Christian con la massima delicatezza possibile. Il contenuto alla fine era di 50.000, ma il concorrente ha rifiutato la proposta del dottore e se n’è portati a casa ben 75.000.