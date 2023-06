News Affari Tuoi: svelata l’identità segreta del Dottore, ecco chi è | Da non credere Di Mia Lonigro - 12

Viene finalmente rivelata l’identità del Dottore del programma di Rai 1 Affari tuoi. Non è un volto sconosciuto e conoscerlo vi sorprenderà.

Non è un periodo facile per la rete pubblica: dopo le dimissioni del direttore Fortes l’addio di Fabio Fazio e la Litizzetto in Rai si respira un clima molto teso. Il cambio governo e conseguente cambio vertici ha messo in discussione anche il noto conduttore Amadeus ed il suo coinvolgimento a Sanremo.

A quanto pare l’uomo potrebbe continuare a condurlo ma la direzione artistica potrebbe essere affidata a qualcun altro. Intanto, il lavoro nel pre-serata del presentatore più noto in Rai continua: dopo un’ottima stagione con il programma I Soliti Ignoti Amadeus è ora impegnato al timone dello storico Affari Tuoi.

Lo show è tornato nei palinsesti quest’anno e sta già avendo tanto successo in termini di audience. Rispetto al passato ovviamente ci sono dei cambiamenti e dei piccoli aggiornamenti: una figura, però, rimane stabile ed è quella del Dottore. L’uomo, infatti, è colui che insieme al notaio conosce il contenuto dei pacchi.

Allo stesso tempo, però, fa di tutto per rendere l’avventura degli sfidanti interessante proponendo offerte o scambi pacchi. Non è solo una questione di fortuna ma anche di tanta pazienza e capacità di comprendere le offerte del Dottore.

La nuova edizione e la figura del Dottore

Ad Affari Tuoi ogni concorrente che rappresenta la propria regione di appartenenza possiede un pacco all’interno del quale c’è una determinata somma che può andare da 1 euro fino a 300 000 mila. Nessuno è a conoscenza del contenuto dei pacchi tranne il Dottore che con le sue chiamate in diretta cerca di mettere in difficoltà i partecipanti durante il gioco.

Questa edizione è particolarmente bella poiché si è creato un clima familiare tra tutti merito anche della professionalità e bravura di Amadeus. In tutto questo come si colloca la figura del Dottore? Chi lo conosce veramente?

L’identità del Dottore

Ecco però che il giornale Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato proprio le foto del dottore rivelando la sua identità. Si chiama Pasquale Romano ed è sulla sessantina. E’ un ex professore di Filosofia a Napoli ma in seguito ha lavorato per alcune trasmissioni in qualità di autore televisivo.

Il Dottore, quindi, esiste davvero e non è solo una figura registrata ma una persona in carne ed ossa. L’uomo è per giunta il cognato del compianto Alberto Castagna per cui non dovrebbe sorprendere il suo impiego nel piccolo schermo. Romano ha infatti lavorato anche in altri show importanti come I Migliori Anni, La Botola, I Raccomandati in collaborazione con Aran e Endemol.