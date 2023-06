News Antonella Clerici rimpiazzata: arriva il nome della sostituta | Mazzata pesantissima Di Didi Kera - 12

La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno si è vista cancellare il suo programma dal palinsesto della Rai. Chi ha preso il suo posto?

TvBlog ha dato uno scoop già intuito ma comunque efficace: Antonella Clerici verrà sostituita dalla collega Eleonora Daniele. Infatti, È Sempre Mezzogiorno chiuderà i battenti con una settimana di anticipo, ovvero l’ultima puntata andrà in onda il prossimo venerdì 9 giugno.

Nel corso della puntata andata in onda lo scorso 1º giugno, la Clerici ha dato la conferma di finire il programma in anticipo. Tuttavia, anche se la trasmissione finisce con una settimana di anticipo, tornerà nel palinsesto di Rai1 a settembre. Sebbene il programma è previsto che torni, non è certo il futuro di Antonella, dal momento che i cambiamenti in Rai potrebbero non inserirla di nuovo come conduttrice.

Dunque, se È Sempre Mezzogiorno termina questo venerdì 9 giugno, dal 12 al 16 giugno che cosa trasmetteranno? Semplice: le puntate di Storie italiane occuperanno anche la fascia oraria del programma della Clerici. In questo modo Eleonora Daniele prenderà il posto della collega e la sua trasmissione finirà verso le 12.30.

Dopo di che, prenderà la linea Marcello Massi con Camper, mentre Camper in viaggio, condotto da Roberta Morise e Tinto, dovrebbe prendere il largo il prossimo 19 giugno. La stagione estiva porta sempre cambiamenti e novità nei palinsesti della tv e adesso vediamo quelli della Rai.

Trasmissioni Rai per questa estate

Da sabato 24 giugno, e per tutti i weekend estivi, andrà in onda Weekly: programma condotto da Carolina Rey e Fabio Gallo che prenderà il posto di Unomattina in famiglia. Mentre venerdì 30 giugno finiranno due programmi molto seguiti in Rai, ovvero La vita in diretta e Oggi è un altro giorno. Lo stesso vale per Ore 14 su Rai2.

Queste tre trasmissioni, le prime due su Rai1 e l’ultima su Rai2, chiuderanno i battenti a fine giugno per poi tornare a settembre. Oltre a questi programmi già citati, altri ancora inizieranno e finiranno sempre in questi giorni estivi.

Ancora cambiamenti nel palinsesto estivo della Rai

Sempre venerdì 9 giugno andrà in onda l’ultima puntata di Viva Rai2! condotta da Fiorello, mentre domenica 18 giugno andranno in onda le ultime puntate de L’Eredità e Linea Verde. Sembra che i rispettivi conduttori, ovvero Flavio Insinna e Beppe Convertini, non siano stati confermati per la nuova stagione autunnale.

Come nuovi inizi, invece, abbiamo lunedì 3 luglio, giorno in cui dovrebbe andare in onda la prima puntata di Estate in diretta, trasmissione presentata da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Insomma, ondate non solo di caldo ma anche di cambiamenti temporanei e definitivi per i conduttori dell’emittente Rai.