News La Villa di Francesco Totti e Ilary Blasi a Sabaudia è stata venduta | Prezzo da svenimento Di Nadia Lucchesi - 17

È stata venduta la villa della discordia di Francesco Totti e Ilary Blasi a Sabaudia, Villa Volpi e il prezzo è da svenimento.

Ormai da un anno seguiamo le vicissitudini intorno a quello che è stato il divorzio del secolo, quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi e a tenerci incollato alle notizie non è stato solo lo scandalo del tradimento, che ha portato l’ex capitano della Roma a fidanzarsi con Noemi Bocchi.

Il grande interesse che ruota attorno al loro divorzio riguardava anche il capitale mobile e immobile che i due condividevano, tra questi ovviamente si è parlato molto di quella che in tanti hanno soprannominato ‘la villa della discordia’, ovvero Villa Volpi la più famosa dimora sulle spiagge di Sabaudia.

Ricordiamo bene come i due ex coniugi se la scambiavano l’estate scorsa cercando di non incontrarsi, passando per i cunicoli sotterranei e, ovviamente, scatenando la curiosità di molti, adesso Villa Volpi è stata venduta e la cifra è da svenimento.

Questa iconica dimora aristocratica sul mare di Sabaudia è stata anche il set di alcuni film di successo come Scipione l’Africano e Divorzio all’italiana, inoltre, quello che forse tutti non sanno è che per quanto venisse denominata la Villa di Totti e Ilasy, presupponendo che fosse di loro proprietà, in realtà non lo era, infatti si trovava in vendita da oltre 10 anni e trovare un acquirente non è stato affatto semplice.

Venduta Villa Volpi, la casa incredibile di Francesco e Ilary a Sabaudia

È stata proprio l’agenzia immobiliare di lusso che aveva in carico la vendita della villa, la Lionard a cambiare la denominazione da ‘in vendita’ a ‘venduto’, come si può leggere sul sito e dove si possono vedere le immagini della dimora, sbirciando sia dentro che fuori per un viaggio immersivo nel lusso più sfrenato in quella che è a oggi una delle dimore aristocratiche più incredibili di sempre.

La Villa ricopre la bellezza di 600 metri quadrati oltre a dieci ettari di terreno in uno scenario da favola, dalla casa, come si può vedere, vi è un accesso diretto alla spiaggia e un secondo meno evidente, sicuramente è scenografica la maestosa scalinata monumentale che permette di arrivare alla spiaggia passando tra le dune. Il blocco principale si estende su die piani e si dirama lateralmente, ed è circondato da un incredibile colonnato a ricordare un tempio classico.

A quanto è stata venduta Villa Volpi

Il prezzo di vendita è impressionante, ma d’altro canto non stiamo parlando di uno dimora qualsiasi, si tratta infatti di un grande progetto che porta la firma di uno dei più famosi designer del Novecento italiano, Tomaso Buzzi ed è stata commissionata nel 1958 niente meno che dalla contessa Nathalie Volpi di Misurata, moglie del conte Giuseppe Volpi, fondatore del Festival del cinema di Venezia.

Questa dimora, infatti, è degna di una reggia e non stupisce che sia proprio stato l’ottavo emerito re di Roma a farla sua per diversi anni, adesso però è tempo di fare le valige e lasciare il posto al nuovo proprietario che, come da informazioni rilasciate da Il Messaggero, a comprato la Villa per la modica cifra di 20 milioni di euro. A oggi ancora non si conosce il nome del nuovo proprietario, ma sicuramente ha acquistato un pezzo di storia architettonica italiana.