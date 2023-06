News Gianluca Grignani: ecco quanto guadagna ancora con Destinazione Paradiso | Assurdo! Di Didi Kera - 12

Il rocker milanese ha fatto un salto di qualità esorbitante negli ultimi mesi e adesso vogliamo sapere quanto guadagna.

Gianluca Grignani è uno dei cantautori più amati e seguiti dal pubblico italiano che, grazie alle sue canzoni, ha sognato per diversi anni. Grazie alla partecipazione all’ultimo Festival della canzone italiana, vale a dire Sanremo 2023, il rocker ha potuto ottenere il Disco d’Oro per un suo brano di diversi anni fa.

Stiamo parlando della canzone Destinazione Paradiso, risalente al 1995, che ha reso famosissimo Grignani. Anche se sono state vendute più di 800mila copie in Italia, il brano ha ottenuto soltanto due Dischi di Diamante nel 1996.

Invece, nel 2023 Gianluca ha ottenuto il Disco d’Oro proprio per il medesimo brano. Dopo ben 29 anni le vendite dell’album d’esordio del cantante sono aumentate drasticamente, anche grazie alla sua partecipazione a Sanremo.

Grazie ai numeri delle vendite registrati poco dopo la fine della settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana, Destinazione Paradiso ha ottenuto il Disco d’Oro, un riconoscimento dato dalla Federazione Industriale Musica Italia (FIMI).

Destinazione Paradiso: la carte vincente

Questo brano è l’asso nella manica di Grignani perché se avesse mai difficoltà o dubbi sul coinvolgere il suo pubblico, con questa canzone il successo è assicurato. A Sanremo 2023, durante la serata delle cover, il rocker ha duettato con Arisa proprio esibendosi con questo brano. La sua scelta ha ottenuto il consenso totale del pubblico del teatro dell’Ariston.

Nel Sanremo del 2022, il cantautore aveva duettato con Irama portando il brano La mia storia tra le dita. Questa è un’altra canzone che ha reso celebre e molto amato il rocker milanese. Ma oltre a questi enormi successi, si è curiosi di sapere anche quanto guadagna il famoso cantante.

Gianluca Grignani e il suo profitto

Purtroppo, la cifra esatta dei vari compensi di Gianluca non si conosce ma possiamo immaginare che sia composta da diversi zeri, dato che il rocker ha più di vent’anni di carriera alle spalle e ancora oggi è in attività. Quello che è stato reso noto è il compenso ricevuto per aver partecipato al Festival di Sanremo 2023.

Il Festival, però, ha meno fondi destinati agli artisti e da 20 milioni di euro è sceso a 17 milioni. I cantanti in gara ricevono una sorta di rimborso spese che equivale a circa 48mila euro. Dunque, anche Gianluca Grignani ha ricevuto quell’ammontare di denaro. Più le varie entrate extra che possono fornirgli gli sponsor e gli eventi.