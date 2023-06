News Milly Carlucci rompe il silenzio, caos a Ballando con le stelle | Giuria a rischio Di Didi Kera - 14

La padrona di casa ha finalmente parlato in merito alla questione dei giudici della prossima edizione del talent show di Rai1.

Da alcune settimane, Ballando con le stelle è al centro del gossip in merito alla sua giuria e a chi potremmo rivedere nella prossima edizione. Sono girati tanti rumors a riguardo, addirittura una possibile Barbara D’Urso che fa la sua comparsa in Rai, lasciando Mediaset. Ma nei saluti finali a Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha detto chiaramente che ritornerà a settembre.

Dunque, per il momento non si è certi su chi potremmo rivedere seduto in giuria nella prossima edizione. Anche perché sulla pagina ufficiale del talent show hanno iniziato ad elencare una lista di possibili nomi papabili per fare la giuria.

Tuttavia, abbiamo una conferma: Selvaggia Lucarelli, sulla quale si è sentito parlare di un plausibile addio, ha confermato la sua presenza durante un’intervista alla rivista Chi. Ma la padrona di casa, ovvero Milly Carlucci, ha dichiarato tutt’altra cosa.

Ballando con le stelle dovrebbe tornare in onda il prossimo autunno e adesso sono in corso i casting per scegliere i nuovi concorrenti. Tuttavia, il pubblico italiano è molto più curioso di sapere se la vecchia leva, compresa la Lucarelli che si è già auto confermata, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, sarà confermata oppure no.

Le parole di Milly Carlucci

A dissipare ogni dubbio è stata proprio la timoniera del talent di Rai1. Milly Carlucci, durante un’ospitata al programma Da noi…a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, ha finalmente detto la verità in merito alla giuria della prossima edizione di Ballando con le stelle.

La presentatrice ha così rivelato: “Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto. Però posso dire che non è stata riconfermata”. Stando alle parole di Milly, l’attenzione non è focalizzata sulla giuria, al momento, perché sono concertati ed impegnati a trovare il cast per la prossima edizione.

Il destino della giuria di Ballando con le stelle

Dunque, tirando le somme su quanto sappiamo finora, la giuria del talent show in onda in prima serata su Rai1 è ancora tutta da riconfermare. Sembra proprio che, per il momento, l’attenzione non sia dedicata sui giudici, ma sui possibili concorrenti della nuova edizione del programma.

Come ha spiegato Milly Carlucci, verso settembre potranno dedicare del tempo alla giuria e vedere se dietro al famoso bancone verranno riconfermati i soliti vecchi giudici oppure ci sarà una ventata d’aria fresca e cambieranno anche loro. Non ci resta che attendere fino alla fine dell’estate per scoprire qualche dettaglio in più.