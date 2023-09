News Questi 3 segni non faranno mai il primo passo in amore | Timidi cronici, pensaci tu Di Didi Kera - 9

Alcune persone fanno fatica a farsi avanti nelle situazioni amorose e gran parte della colpa risiede nel segno zodiacale.

In amore bisogna lottare per ottenere ciò che si desidera. I timidi, gli insicuri e gli incerti non hanno molto successo, perché non fanno mai la prima mossa e, alla fine, si ritrovano con un pugno di mosche in mano. Chi si rispecchia in questa definizione, dovrebbe andare contro le proprie paure ed insicurezze e farsi avanti, andando contro anche il proprio segno zodiacale.

Infatti, quest’ultimo determina molti lati del nostro carattere in qualsiasi ambito delle nostre vite, che sia lavorativo o privato. La timidezza e l’essere introversi sono aspetti dati proprio dal segno dello zodiaco a cui apparteniamo ma, se vogliamo cambiare le carte in tavola, dobbiamo sconfiggere gli ostacoli posti dal nostro segno.

Tuttavia, il non buttarsi e smascherare i nostri sentimenti non è dettato soltanto dalla timidezza, ma anche dalla paura di iniziare un rapporto stabile e duraturo con una persona. Forse perché si è troppo amanti della propria libertà ed indipendenza. Tra i 12 segni dello zodiaco, 3 sono maggiormente schivi in questo ambito.

Stiamo parlando del segno dei Gemelli, del Sagittario e dell’Acquario. Tutti e tre hanno in comune la volontà di non fare mai il primo passo, evitando così di intraprendere relazioni lunghe che possono diventare, con il passare del tempo, anche tediose. Un po’ per timidezza un po’ per evitare di essere intrappolati, questi 3 segni evitano come la peste di fare la prima mossa.

Segni zodiacali che non fanno mai il primo passo

Gemelli (21-05/21-06): questo segno d’aria è il doppio per eccellenza e, quindi, è controllato da due personalità: prova interesse per qualcuno ma, allo stesso tempo, ha difficoltà ad aprirsi del tutto. Questo porta ad una relazione poco seria che non offre i risultati sperati.

Sagittario (22-11/21-12): questo segno di fuoco crede che una relazione sentimentale seria vada a rovinare e a distruggere la sua indipendenza. Queste persone, infatti, amano i loro spazi e il loro tempo e risulta un arduo compito doverli condividere con altri. Questo li spinge a scappare dalle persone, anche se sono di loro interesse.

L’ultimo segno procrastinatore

Acquario (21-01/19-02): questo segno d’aria è etichettato come solitario e, infatti, è proprio così. La sua anima sognatrice e creativa attira molte persone ma non si concede facilmente, se non per qualche storia frivola a livello puramente fisico.

Se cercate il grande amore e la possibilità di crearvi una famiglia stabile ed amorevole, non vi conviene puntare su qualcuno che è nato sotto il segno dell’Acquario. Potreste rimanerci veramente male.