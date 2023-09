News L’inganno del prezzo: questo test è terribile, non indovina nessuno | Diventato virale, solo per geni Di Nadia Lucchesi - 25

Questo test di mette davvero alla prova, se indovini i prezzi sei un vero fuoriclasse. Ma non ci riesce nessuno.

Se non ti sei ancora mai cimentato in un test d’intelligenza allora questo è il momento giusto per iniziare, questo perché chi li fa da molto tempo potrà garantire che aiutano a stimolare il funzionamento del nostro cervello per mantenerlo in ottima forma.

Inoltre, è un modo divertente per passare alcuni minuti di relax, mentre si è in metro per andare al lavoro, o quando si torno, oppure semplicemente la sera prima di andare a dormire. Invece di ubriacarsi di televisione, che spesso il cervello lo spegne, meglio provare qualcosa di stimolante.

Questo test sta diventando davvero virale su internet perché riesce a fregare quasi tutti gli utenti, infatti sono davvero pochi quelli che riescono a risolverlo, pensi di essere uno dei pochi? Puoi scoprirlo subito.

Si tratta completamente di logica, questo test può aiutarvi a sbloccare una parte di voi che sentite arrugginiti e più anche aiutare in ambiti della vita, come durante un colloquio di lavoro o ai test di ammissione per l’università, per esempio.

Il test dei prezzi è solo per geni

Questo test di logica vi metterà nella posizione di dover per forza spremere le meningi, infatti in questo rompicapo si nasconde un raggiro, sarà la tua prontezza a sventarlo nel minor tempo possibile con i dettagli che conosci. Il tempo per risolverlo è di 1 minuto. Adesso che sai come si gioca, iniziamo!

Il test non ha valore scientifico, ma ti lascerà sconcertato, la prima cosa che devi fare è immedesimarti nella situazione per analizzare tutti gli elementi della consegna: tre amici stanno organizzando una gita al lago, hanno deciso di preparare dei tramezzini. Marco ne prepara 5 e Simone ne prepara 7. Antonio invece, non ne ha preparato neanche uno perché vuole mangiare al ristorante. All’ora di pranzo decidono di farsi bastare i 12 tramezzini in 3, ma Antonio è deciso a ripagare il costo dei tramezzini che mangerà e i suoi amici gli chiedono 12 Euro. Quindi, come sono state divise le spese?

La soluzione del test sui prezzi

Adesso è passato un minuto, quindi ti chiedo se hai risolto l’indovinello, se vuoi pensarci ancora un attimo ovviamente ne hai tutte le facoltà, invece se pensi di volerti arrendere, di seguito troverai la soluzione. L’errore in cui tutti cascano è pensare che i 12 tramezzini siano stati pagati 12 Euro, ovvero 1 Euro a tramezzino.

Un’altro dato fondamentale è che i tre amici hanno mangiato 4 tramezzini, quindi se Antonio ha pagato 12 Euro vuol dire che ogni tramezzino gli è costato 3 Euro, considerando anche che Marco ne ha ceduto 1 mentre Simone 3. Quindi Antonio ha restituito 9 Euro a Simone e 3 Euro a Marco. Avevate risolto il test? Se ti è piaciuto prova con altri.