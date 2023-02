Oroscopo: chi è nato in questi anni è più fortunato di tutti | Gli altri li invidiano da morire

Le persone nate in determinati anni sono le più fortunate di tutti. Scopri se anche tu sei stato baciato dalla Dea della Fortuna oppure sei tra quelli lasciati indietro e invidi i fortunelli.

L’oroscopo ci fornisce informazioni utili e personali sul nostro carattere e la nostra personalità, anche in base all’anno durante il quale nasciamo. Tuttavia, solo alcuni tra i segni zodiacali possono godere appieno della considerazione della Dea Bendata.

Gli astri sono in grado di delineare il carattere di ogni persona: dall’essere troppo pigro al perdere le staffe con troppa facilità; dal vedere sempre il bicchiere mezzo pieno al non vederlo affatto. Ogni individuo è diverso dagli altri e il segno zodiacali incide di molto sulla sua personalità.

Oltre che alle stelle e all’orario della nostra nascita (anche per calcolare l’ascendente), per scoprire altri dettagli personali si guarda anche all’anno di nascita.

Chi rientra in determinate annate, è molto fortunato e baciato dalla Dea Bendata. Ma per valutare questo aspetto, non si considera solamente l’oroscopo occidentale, ma anche quello orientale. Più precisamente, prendiamo come punto di riferimento l’oroscopo cinese, che è molto diverso da quello occidentale.

L’oroscopo cinese

Infatti, l’oroscopo orientale cinese è composto da 12 animali: topo, bue, tigre, coniglio, serpente, drago, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale e ad ogni animale viene assegnato un anno. Dunque, l’oroscopo cinese si basa sull’anno di nascita di una persona, non sul mese o sul giorno. Inoltre, si crede che tra i 12 animali e l’uomo ci sia una correlazione profonda e che ognuno, in basa al proprio anno, abbia delle caratteristiche in comune con il suo animale nell’oroscopo cinese.

Gli anni più fortunati

Considerando, quindi, il calendario cinese, ecco chi sono i fortunelli che possono vantare di una buona sorte quasi perenne. Le persone che sono nate in questi anni sono le più fortunate: 1926-1938-1950-1962-1974-1986-1998 e 2010. Queste annate corrispondo, nel calendario cinese, alla Tigre. Le persone nate sotto il segno della Tigre sono impavide, dinamiche e adorano mettersi sempre alla prova con sfide complicate.

Le Tigri

Sono individui che spesso vengono dominati dalle loro forti emozioni e, a volte, risultano anche sfrontati e difficili da comprendere. Però sanno essere anche discreti ed amano la verità, hanno un grande talento e ottengono ciò che vogliono semplicemente rimboccandosi le maniche. Le persone della Tigre sono sempre in bilico tra cuore e testa: sono sensibili ma anche testarde ed orgogliose. Se hanno un’idea precisa, non la cambieranno mai.

Questi individui hanno un cuore generoso e un animo gentile e garbato: amano la compagnia di persone simili a loro, trovando un equilibrio perfetto. Siete parsimoniosi, ma a volte potreste risultare anche tirchi, perciò fate attenzione: va bene stare attenti alle finanze, ma a tutto c’è un limite.

Le Tigri bramano la stabilità finanziaria e sentimentale: adorano avere un buon lavoro fisso e un compagno per tutta la vita che gli stia accanto. Chi tra voi è nato sotto il segno della Tigre secondo l’oroscopo cinese? Siete i fortunati oppure gli invidiosi?