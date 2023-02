È finita: niente da fare per Ezio Greggio, il doloroso addio | Notizia gravissima

I telespettatori sono rimasti senza parole dopo l’addio di Ezio Greggio, non c’è nulla da fare.

Ezio Greggio è uno dei conduttori storici di Mediaset, volto insostituibile di Striscia la Notizia. Il conduttore è stato al timone del telegiornale satirico fin dalla prima edizione. Insieme a Enzo Iacchetti, suo storico partner televisivo, ha fatto sorridere milioni di italiani per tanti anni.

Il conduttore ha esordito su Telebiella, una televisione locale, come cabarettista, poi nel 1978 arriva in Rai nei programmi La sberla e Tutto compreso. Non ha un particolare successo, ma in quegli anni conosce Gianfranco D’Angelo che lo porta alla conduzione del programma comico Drive In, dove fa diversi sketch e parodie che conquistano gli italiani.

Negli anni ’80 passa anche al cinema, prendendo parte al film Yuppies – I giovani di successo di Carlo Vanzina, dove recita al fianco di Jerry Calà, Massimo Boldi e Christian De Sica. A quel punto la sua carriera prende il via e Greggio comincia a condurre programmi come Veline e a partecipare a diverse fiction, quasi sempre in coppia con Iacchetti.

Ezio Greggio: questo è un addio

Quando si pensa a Ezio Greggio non si può che pensare anche a Enzo Iacchetti: i due fanno coppia professionale da tantissimi anni, in particolare alla conduzione di Striscia la Notizia. Tra i due c’è una profonda amicizia: “Io e lui amici? Direi più compagni di banco” aveva dichiarato Iacchetti. “Quando ci troviamo, è come avere un tacito accordo di ottima convivenza. Quando siamo in onda, usciamo a cena insieme qualche volta, qualche messaggio”.

Tra i due c’è un rapporto bellissimo, che però di recente ha vissuto un brutto scossone: Ezio Greggio si è visto costretto ad affrontare una notizia terribile che ha sconvolto non soltanto lui, ma tutto il pubblico a casa, che purtroppo dovrà dire “addio” al conduttore.

Il chiarimento di Scheri

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti non condurranno più Striscia la Notizia, almeno per un po’: al loro posto ci saranno Sergio Friscia e Roberto Lipari, che rimarranno alla conduzione del telegiornale fino a marzo 2023, e poi subentrerà qualcun altro. Una notizia che ha sconvolto molti, che erano ormai abituati a vedere la coppia in televisione. Giancarlo Scheri, direttore di rete, ha commentato questo cambio:

“Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, eterni fenomeni della TV, hanno condotto la propria tranche di Striscia con l’entusiasmo e l’energia di due ragazzini. Dietro al bancone di una fase scoppiettante del programma ideato e guidato dal grande Antonio Ricci, la coppia si è imposta come non mai all’attenzione di pubblico e media.

Mentre salutiamo e ringraziamo Ezio ed Enzo per la performance, diamo il bentornato a Roberto Lipari e Sergio Friscia, amatissimi anchor del TG satirico di Canale 5. Buon lavoro all’intero team di Striscia la notizia, quindi, famiglia di brillanti e appassionati professionisti”.