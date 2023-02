Fedez: morte social dopo Sanremo, l’annuncio spiazza tutti | Pesanti conseguenze

Da Sanremo Fedez è sparito. I motivi potrebbero essere legati ai fatti del Festival.

Dopo la fine del Festival di Sanremo che ha visto la vittoria di Marco Mengoni con la canzone Due vite, tutti coloro che hanno partecipato al Festival, da concorrenti o da addetti ai lavori, sono stati molto presenti sia in televisione che sui social e questo, sappiamo, dipende dal fatto che l’eco del Festival si fa sentire sia prima che dopo le cinque serate. Ma il grande assente del post Festival è proprio Fedez che dopo l’esibizione con la foto strappata, l’inno alla legalizzazione della marijuana nel duetto con J-Ax e la ciliegina finale con Rosa Chemical è sparito dai radar.

I motivi potrebbero essere legati proprio a tutte queste cose da lui fatte o partecipate e se sui giornali si parla di quanto la sua presenza e le sue azioni abbiano offuscato la moglie Chiara Ferragni (che doveva essere la vera protagonista), lui è in silenzio stampa e social da quando si è concluso il Festival. Le più recenti attività vedono il post di una foto con il vincitore Mengoni, sia in stories che in feed e un repost di un suo Tweet ma null’altro. Soprattutto il rapper non ha commentato nessuna delle notizie che circolano su di lui.

È ovvio che un momento di pausa dalla televisione e dai social sia sacrosanto dopo cinque giorni così intensi come sono stati quelli di Sanremo ed è sicuramente legittimo tirare i remi in barca ma di certo questo silenzio è sospetto. La modalità per un influencer più o meno famoso, quando succede qualcosa di scomodo che danneggia la sua immagine è proprio questa: si resta “zitti e buoni” (per citare un’altra canzone vincitrice) e dopo un po’ si ritorna attivi sui social parlando di altre cose e sperando che la memoria breve degli utenti abbia rimosso.

Quali conseguenze ci saranno per Fedez?

Sappiamo bene, però, che certe cose non si dimenticano mai. Ancora oggi le figuracce e i momenti più iconici del Festival vengono riproposti ciclicamente e, infatti, circolano addirittura delle classifiche delle situazioni più memorabili della kermesse. Come al solito le canzoni passano, in alcuni momenti, in secondo piano. Difficile, dunque, che si possa dimenticare tutto quello che ha detto e fatto Fedez, oscurando sua moglie e il messaggio che lei voleva portare al Festival.

Di questa sua presenza ingombrante durante i giorni di Sanremo ne hanno parlato molto tutti i giornali, una delle prime è stata Selvaggia Lucarelli che ha definito il comportamento di Fedez un atteggiamento da bambino che “si presenta a una festa di compleanno diventando lui il festeggiato” e lo ha definito “fenomeno Federico Lucia” riscontrando che tale atteggiamento si è già verificato a Sanremo.

Fedez ha usato Sanremo per i suoi scopi?

Pertanto, seguendo il ragionamento di Lucarelli e di altri giornalisti, Fedez avrebbe avuto fin dall’inizio l’intenzione di sfruttare il contenitore sanremese per diventare protagonista e, evidentemente per attaccare il governo. C’è da dire che sia Fedez che Chiara Ferragni sono sicuramente perfetti sui social perché quello è il loro regno ma lo sono assai di meno in televisione, dove tutto o quasi è giocato sulla diretta e ben poco si può studiare e calcolare prima.

Insomma la spontaneità televisiva con tutti i vantaggi e gli svantaggi del caso li porta a essere come dei pesci fuor d’acqua. Non è la prima volta che Fedez interviene in Tv ed esprime liberamente, com’è giusto che sia, il suo pensiero. Da sempre il rapper si fa portavoce di certi temi e si scontra con una certa politica e sappiamo bene che lo stesso Festival di Sanremo è molto politico. Per altro è stato anche ipotizzato che tutto sia stato fatto per promuovere la seconda stagione di Ferragnez. Se ciò è vero i due sono ancora una volta i protagonisti indiscussi del gossip.