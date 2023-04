Bianca Balti, il doloroso racconto dello stupro | Anni dopo incontra il carnefice: “Avrei voluto morire”

Ospite a Belve, Bianca Balti ha raccontato uno straziante episodio di stupro. I risvolti lasciano di ghiaccio, ecco cosa le è successo.

L’intervista fatta da Francesca Fagnani a Bianca Balti rimarrà nelle memorie di tutti, perché la bellissima modella di Lodi si è aperta completamente raccontando episodi esilaranti e talvolta strazianti.

Dalla dipendenza per le droghe allo stupro subito quando era appena 18enne: Bianca Balti non si è di certo risparmiata e in una dolorosa intervista ha ripercorso la linea della sua altalenante vita.

Tra i tanti racconti, quello che ha stupito di più il pubblico è stato sicuramente quello sulla violenza sessuale. La modella ha confessato di aver vissuto una terribile esperienza quando aveva solo 18 anni. Ecco cosa le è successo.

Bianca Balti vittima di violenza sessuale a 18 anni

Bianca Balti è stata vittima di violenza sessuale da parte di un uomo: a raccontarlo è stata proprio lei, che ad oggi riesce a parlarne apertamente. All’epoca era solo 18enne e per questo ha fatto fatica a gestire uno shock così grande: ora, dopo anni di terapia, riesce a parlarne a mente lucida e ad analizzare la situazione. Quando era adolescente frequentava spesso i rave dove circolavano alcol e droghe. In quell’occasione, proprio quando non era lucida, la modella ha vissuto una terribile esperienza con un uomo che poi ha rincontrato dopo diversi anni.

“A 18 anni ho subito uno stupro. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza. L’ho cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari c’era una storia e non uno stupro”, ha raccontato alla Fagnani che, incredula per la sua sincerità, ha proseguito l’intervista analizzando la sua storia di vita così dolorosa e particolare.

Bianca Balti e le droghe: “Non avevo più voglia di vivere”

Infatti, la conduttrice di Belve le ha chiesto se avesse mai rincontrato l’uomo che le aveva fatto così male. La risposta della Balti è stata affermativa e davvero sorprendente: “L’ho incontrato dopo anni quando già facevo la modella, usciva da un SERT. Mi ha fatto piacere vederlo, nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo solo amici”.

Nel corso della lunga intervista si è toccato anche il tema delle droghe, di cui Bianca era dipendente e di cui ha continuato a farne uso anche dopo la prima gravidanza. Oggi è pulita, ma la modella ha raccontato di essere arrivata al limite quando si è accorta che quelle sostanze stavano prendendo il sopravvento sulla sua vita.

Racconta di aver perso il controllo di sé stessa, tanto di aver preso in considerazione l’idea di suicidarsi: “Ho provato tutte le droghe, anche gli oppiacei. Ho smesso quando non ce la facevo più, quando non avevo più voglia di vivere. Quello è stato il momento più basso, avrei voluto morire ma siccome non ero abbastanza coraggiosa da togliermi la vita, ho detto proviamoci”. Insomma, quella tra la Fagnani e Bianca Balti più che un’intervista è stata una vera e propria confessione che ci ha fatto scoprire episodi di vita davvero intimi di una delle modelle più belle del panorama italiano.