Scaldabagno, risparmia subito il 40% in bolletta: lo hanno fatto tutti gli idraulici | Svelato il trucchetto

Esiste un modo per poter risparmiare subito fino al 40% in bolletta usando lo scaldabagno, il trucchetto degli idraulici.

La vita al giorno d’oggi si fa complicata con ogni mese che passa. Da cari bollette a cari carburante, inflazione sempre minacciosa e crisi politiche che imperversano nel globo, non c’è davvero modo di poter stare tranquilli. Anche se ci si rifugia nella sicurezza delle proprie case la situazione non migliora.

Sono tantissime le famiglie che fanno fatica ad andare avanti con gli stipendi a disposizione, dovendo pagare tutte le spese di prima necessità come cibo, bollette, spostamenti e così via. Se nelle ultime estati abbiamo vissuto il problema dei condizionatori, costosissimi da azionare per via della crisi energetica, in inverno c’è invece il dramma dello scaldabagno.

Ognuno cerca di risparmiare come e dove può, ma di certo non è possibile tagliare i fondi all’acqua calda in inverno. L’acqua corrente è uno degli elementi che di più in assoluto ci consente di vivere serenamente, dunque è difficile far conciliare questo nostro bisogno di acqua calda con il computo dei costi della casa.

Rinunciare all’acqua calda significherebbe correre il rischio di ammalarsi, un fattore ancor più pericoloso per bambini o anziani, ma che in generale non fa di certo bene a nessuno. A quanto pare, il trucco per risolvere questi problemi lo avrebbero in tasca gli idraulici, che conoscono un trucco per migliorare la gestione dello scaldabagno.

Il trucco dell’idraulico

Lo scaldabagno è lo strumento che permette di trasformare l’acqua in entrata presso la nostra casa in dolce e rilassante acqua calda, ma tutto questo, chiaramente, richiede un consumo energetico e, quindi, un costo. L’utilizzo dell’acqua calda va a pesare a fine mese sulla bolletta, facendoci pentire di quei bagni rilassanti e lunghe docce calde.

A volte però questo consumo esagerato non è dovuto all’uso smodato dell’acqua calda, bensì ad una gestione poco attenta dello scaldabagno. Questo dispositivo può essere regolato in vari modi per ridurre i consumi e quindi mettere a dieta la bolletta, ma il trucchetto lo sanno solo gli idraulici; almeno, fino ad ora.

Risparmia fino al 40%

Lo scaldabagno va anzitutto scelto in base alle nostre esigenze. Dimensioni del serbatoio, efficienza energetica e velocità di riscaldamento sono delle caratteristiche da tenere a mente, ma mai quanto la manutenzione del dispositivo. Tramite degli interventi fai-da-te o professionali si deve ciclicamente pulire il serbatoio da sedimenti che ne diminuiscono l’efficacia.

Per gestire lo scaldabagno ed assicurarsi dei risparmi è bene regolare il termostato a seconda della stagione, evitando di scaldare troppo o troppo poco l’acqua quando non serve, e allo stesso tempo si possono utilizzare le funzionalità da timer per programmare la sua accensione. Infine, installando degli economici riduttori di flusso, si ottimizza l’uso dell’acqua e si risparmia fino al 40% sulla bolletta di fine mese.