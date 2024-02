Mahmood ha confessato, la domanda sull’amore è stata diretta: se l’è lasciato scappare | Adesso lo sanno tutti

Finalmente Mahmood ha deciso di confessare tutto e proprio sulla domanda riguardante l’amore se l’è lasciato sfuggire.

Da quando è iniziato Sanremo non si fa altro che parlare di lui: Mahmood. Il cantante milanese ha conquistato il pubblico a casa sin dalla sua prima apparizione e ora è in vetta alle classifiche nazionali.

La sua Tuta Gold non avrà fatto faville per la giuria di Sanremo, ma fuori dal Festival le opinioni sono molto diverse: tutti stanno ascoltando quel che sarà uno dei prossimi tormentoni estivi.

Tanti sono interessati alla musica del cantante, ma molti vorrebbero scoprire qualcosa di più anche sulla sua vita sentimentale, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni.

Durante una delle ultime interviste in televisione, Mahmood si è lasciato sfuggire una rivelazione molto importante proprio sul suo compagno, e i fan sono impazziti.

Nel salotto di Verissimo si confessa

Dopo il successo di Tuta Gold, Mahmood è richiesto a destra e sinistra per interviste e apparizioni. Di recente il cantante milanese è stato ospite nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin e ha parlato di molti aspetti del suo successo, chiarendo anche cosa aspettarsi dal prossimo album. Il cantante ha spiegato che il disco è uno dei più empatici che ha pubblicato, sottolineando che questo cambiamento è dovuto anche al fatto che negli ultimi due anni e mezzo si è evoluto dal punto di vista sentimentale.

Questa affermazione ha subito catturato l’attenzione dei telespettatori, tutti molto attenti a carpire qualsiasi indizio di una possibile relazione del cantante. Negli ultimi tempi si è parlato del suo flirt con Mengoni, poi della sua presunta storia con Manu Rios, ma finora non c’è stato nulla di sicuro. Silvia Toffanin ha dato voce alle richieste di tutti facendo una domanda molto specifica al cantante; ecco che cosa ha rivelato.

Mahmood ha rivelato tutto

La conduttrice ha provato a tirare fuori dalla bocca del cantante qualche conferma sul suo amore, e Mahmood ha risposto affermando di essere molto felice in questo periodo, senza però rivelare granché sull’identità del suo presunto fidanzato. Il cantante ha spiegato di aver vissuto un periodo molto impegnativo da gennaio, in preparazione al Festival: aveva bisogno di lavorare per dare il massimo di sé e così è stato.

Adesso però a giudicare dalle sue parole, la situazione si è appianata e il cantante ha tutto il tempo di godersi il successo e portare il suo album nei palazzetti, tornando a intrattenere i fan che chiedono sempre di lui. Di certo parte di questa felicità nasce proprio dalla risposta entusiasta del pubblico, ma chissà che non ci sia altro sotto: forse Mahmood ha finalmente trovato il tempo di dedicarsi al suo compagno.