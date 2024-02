Mahmood, ecco con chi è fidanzato: non è Mengoni | È famosissimo e bellissimo

Finalmente possiamo dire basta alle speculazioni su Mahmood e Marco Mengoni: il cantane milanese è fidanzato.

Anche quest’anno Mahmood ha fatto parlare di sé al Festival di Sanremo, non solo per la sua canzone ma anche per il flirt con Marco Mengoni, co-conduttore del Festival.

Eh sì, perché a nessuno sono sfuggiti gli sguardi tra i due mentre erano sul palco, e il gossip si è acceso: i due cantanti si frequentano? Da quanto tempo stanno insieme? Il pubblico se lo sta chiedendo da giorni.

I due ovviamente non hanno confermato nulla, ma non per questo le speculazioni si sono fermate: tutti sono a caccia di qualche pezzo di verità che possa confermare o smentire l’indiscrezione.

Adesso però sembra che si arrivata la conferma: Mahmood è fidanzato, ma non con Mengoni. Delusi? Aspettate di vedere chi è il suo compagno e vi ricrederete.

Nuovo amore per Mahmood

Ma chi è il nuovo fidanzato di Mahmood? Ovviamente il cantante sta mantenendo il massimo riserbo, ma le voci non possono essere fermate. Il suo compagno è un attore molto conosciuto nel mondo che ha preso parte a film e serie tv molto apprezzate. Chi sperava che tra il cantante milanese e Marco Mengoni ci fosse del tenero purtroppo deve accettare la realtà dei fatti: Mahmood ha al suo fianco un’altra persona. Qualcuno però ancora non ci vuole credere.

In effetti i due formerebbero una bella coppia, visto che hanno anche già collaborato per diverse canzoni. Ma allora quegli sguardi sul palco di Sanremo? A questo punto verrebbe da dire che tra i due c’è solo un profondo affetto, oltre che rispetto come artisti. Peccato per chi aveva creduto che ci fosse qualcosa di più, ma non disperate: aspettate di vedere chi è il compagno di Mahmood.

Chi è il fidanzato del cantante?

Voci sempre più insistenti dicono che a fianco del cantante milanese ci sia Manu Rios, conosciuto soprattutto per Elite, la fortunata serie Netflix dove interpreta Patrick Blanco Commerford. Nato a Calzada de Calatrava, in Spagna, nel 1998, l’attore e modello ha cominciato a recitare da piccolissimo, quando aveva 9 anni, partecipando a uno show televisivo locale. La sua interpretazione in Elite gli ha fatto vincere il premio Icon come miglior rivelazione.

Sembra che al modello piaccia flirtare: in passato si era parlato di lui per un presunto legame col modello Marc Forne. Adesso sembra che le sue attenzioni siano tutte per Mahmood. Li vedremo uscire allo scoperto? Difficile da dire: nessuno dei due ha confermato né smentito la notizia, ma il pubblico continua a parlarne. Questo flirt ha attirato ancora più attenzione di quello con Marco Mengoni, vista l’internazionalità della cosa. Non ci resta che aspettare qualche conferma.